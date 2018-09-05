«Он шел у ТЦ «Мега» по трассе»: пропавшего в Богородске 27-летнего Алишера Назарова нашли живым
2 сентября в Богородске (Нижегородская область) пропал 27-летний Алишер Назаров. Сегодня появилась информация, что мужчину нашли живым и невредимым. Он находился рядом с Нижним Новгородом.
Как рассказал «Комсомольской правде» координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин, Алишера заметил местный житель, проезжающий мимо. 27-летний молодой человек шел вдоль трассы рядом с торговым центром «Мега».
Сейчас Алишера везут домой. Что он делал так далеко от Богородска – неизвестно.
Напомним, Алишера часто видели около ФОКа на улице Чернышевского у штаба поисков 9-летней Маши Люлиной. Как рассказал Шухрин, Назаров постоянно выдвигался в добровольцы, чтобы помочь найти Машу.
- Он приходил к штабу каждый день, но ни на какие прочесы территории его не брали. У этого молодого человека инвалидность. В лучшем случае, что ему давали делать, - это расклеивать рядом ориентировки с фотографией и приметами Маши, - пояснил Шухрин.
Тем временем нижегородцы в соцсетях пару дней назад подняли панику: якобы Назаров пошел на поиски Маши и исчез.