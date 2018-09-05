«Расчленил и закопал в разных местах города»: пропавшую три года назад Светлану Ходееву нашли погибшей

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-05T14:57:01+03:00

«Расчленил и закопал в разных местах Кстова»: пропавшую три года назад Светлану Ходееву нашли погибшей Фото: СОЦСЕТИ

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21-летнюю кстовчанку Свету Ходееву искали всем миром три года. В первые недели – а пропала девушка 10 октября 2015 года – на поиски выходили сотни людей – друзей, знакомых, волонтеров. Безуспешно. Зимой поиски приостановили, по весне, когда растаял снег, снова пошли прочесывать окрестности города Кстово. Но все было впустую. И лишь сейчас стало известно – девушка давно мертва, а ее расчлененное тело убийца спрятал в разных местах города.

Три года без новостей

Тревогу семья Светланы забила, когда девушка ушла вечером к подруге и не вернулась домой. Позвонили подруге – выяснилось, что у нее Света тоже так и не появилась. Муж, родители и друзья запаниковали.

- Света Ходеева вчера ушла из дома вечером и до сих пор не вернулась, телефон недоступен. Собиралась она зайти к подруге, но у подруги ее не было! – такое сообщение появилось на странице Светланы на следующий день после исчезновения. Мысль о том, что девушка могла исчезнуть сознательно, отбросили сразу – не в ее характере было бы причинить родным такую боль.

После нескольких месяцев безрезультатных поисков близкие Светланы даже попытались обратиться за помощью к экстрасенсам. Но известные телепроекты историей Светы не заинтересовались – мало ли людей пропадает без вести по всей стране.

И только 4 сентября 2018 года наконец стало достоверно известно – Светлана убита, причем в убийстве подозревается близкий знакомый девушки.

Дружили семьями

С Андреем С. Светлана Ходеева была знакома давно. Когда-то между ними даже возникала какая-то симпатия, но в итоге молодые люди остались просто друзьями. Света вышла замуж, Андрей тоже стал встречаться с девушкой, но дружба между ними не заканчивалась – ребята часто общались, ходили в гости, проводили вместе свободное время.

На одном из последних выложенных Светой фотографий есть и АндрейФото: СОЦСЕТИ

- Светин муж знал, что она общается и с Андреем, и с его девушкой, и ничего против этого не имел, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» подруга Светланы Оксана Холодова (имя и фамилия изменены – прим. ред.). – Светочка была очень добрым человеком, никогда не делала ничего плохого или подлого, все вокруг ее любили...

Тем не менее, как выяснилось, в поле зрения правоохранителей Андрей С. попал почти сразу после исчезновения Светланы – как только началась отработка круга общения девушки. Да еще и в квартире его обнаружились следы Светиной крови...

Андрей С. наконец стал давать признательные показанияФото: СОЦСЕТИ

- Его задержали уже давно, но он никак не признавался. Только совсем недавно он наконец стал давать показания. И, главное, рассказал, где искать останки Светланы. Оказалось, что после убийства он расчленил ее тело на небольшие части и закапывал их по отдельности в разных районах нашего города. То, что теперь удалось найти, будем хоронить на днях, - поделилась Оксана Холодова. – Андрей уверяет, что убил Свету случайно, но как это возможно – случайно убить и потом хладнокровно расчленять и прятать тело? Очень хочется, чтобы теперь он получил заслуженное наказание – за все страдания, которые он причинил Свете, ее мужу, родителям, друзьям и подругам...