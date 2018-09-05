СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-05T13:21:14+03:00

Стало известно, как будут ездить автобусы по Пролетарке с 8 сентября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Нижнем Новгороде с 8 сентября изменится схема движения общественного транспорта на Пролетарском кольце. Цель - ликвидация очага аварийности и увеличения пропускной способности. Подробную схему "Комсомолке" предоставили в горадминистрации.

Изменения связаны с открытием новой дороги от Лесной до Новикова-Прибоя.

Стало известно, как будут ездить автобусы по Пролетарке с 8 сентября

Так, маршруты № А-15, № 73, № 85, №. А-49, № 65, № 69 и № Т-65 будут ездить через улицы Переходникова, Лесная, проспект Ленина, улицу Новикова-Прибоя и в обратном направлении: улица Новикова-Прибоя – улица Переходникова.

Пусть следования маршрутов № А-64, № 81, № 87, № Т-37, № Т-83, № Т-85, № Т-98, № Т-113 и № Т-138 будут проложены через улицу Переходникова, улицу Лесная и проспект Ленина и в обратном направлении: улица Новикова-Прибоя – улица Переходникова. Движение автобусов № А-66,№ 86, № Т-76 на данном участке будет осуществляться через проспект Ленина, улицу Переходникова, улицу Лесная, проспект Ленина, улицу Новикова-Прибоя и обратно по маршруту улица Новикова-Прибоя – проспект Ленина.

Автобусы № А-40, № 56, № 67, № Т-40, № Т-46, № Т-59, № Т-60, № А-63, № 77, № Т-97, № ТЛ-2, № А-31, № ТЛ-11, № ТЛ-12, № А-55, № 93 будут ходить без изменения.

Напомним, также в ночь с 7 на 8 сентября на Пролетарке изменится схема движения автотранспорта по кольцу.