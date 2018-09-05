Штаб по поиску пропавшей в Богородске 9-летней Маши Люлиной уехал из ФОКа

СЕГОДНЯ 12:42 2018-09-05T12:44:53+03:00

Уже больше двух недель в Нижегородской области разыскивают 9-летнюю Машу Люлину Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Теперь он будет находиться по адресу: улица Чернышевского, д. 40

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Уже больше двух недель в Нижегородской области разыскивают 9-летнюю Машу Люлину. Она исчезла 20 августа, когда гуляла рядом с бабушкиным домом в Богородске. До вчерашнего дня штаб по ее поискам находился в ФОКе, теперь он располагается в другом месте.

По информации, предоставленной поисково-спасательным отрядом «Волонтер», штаб теперь находится по адресу: Богородск, улица Чернышевского, д. 40.

Волонтерам необходимы цветные ориентировки, скотч и много файлов. Контактное лицо – Людмила: 8-920-299-66-46.

Приметы пропавшей Маши Люлиной: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые.

Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится.

У Маши есть инвалидность – она плохо разговаривает.

Напомним, в Богородске со 2 сентября также разыскивают 27-летнего Алишера Назарова. Последний раз мужчину видели около ФОКа на улице Чернышевского у штаба поисков 9-летней Маши Люлиной. Как рассказал «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин, Назаров постоянно выдвигался в добровольцы, чтобы помочь найти Машу.

Приметы пропавшего Алишера Назарова: среднее телосложение, рост 175 сантиметров, темно-русые короткие волосы, светлые глаза.

Мужчина был одет в черную футболку с надписью Reebok, серые штаны и серые кроссовки. При себе у него была темная сумка через плечо.

Особые приметы: плохо разговаривает, сутулится. Пропавший нуждается в медицинской помощи, он страдает инвалидностью.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Алишера, позвоните волонтерам по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию: 102.

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