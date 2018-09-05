Дмитрий Черышев: «Денис готов к конкуренции, а это важно»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-05T12:38:17+03:00

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Семья Черышевых оказалась на пике славы в 2018 году – Денис Черышев стал одним из главных открытий чемпионата мира, а его отец, также известный футболист и тренер Дмитрий Черышев, возглавил футбольный клуб «Нижний Новгород» на своей малой родине. В интервью Руслану Станчеву Дмитрий Черышев рассказал о «кухне» футбола.

- Тот хайп, на котором ФК «Нижний Новгород» двигается – круто. Это и ваша заслуга. Перед командой поставлена глобальная цель главой Нижегородской области Глебом Никитиным быть в топе команд ФНЛ, в первой лиге и за короткое время оказаться в премьер лиге. Эта задача реальна?

- Постараемся. Очень. Мы много внимания уделяем тренировочному процессу. Анализируем соперника, просматриваем каждую игру, как нашу, так и соперника. Смотрим стиль, какие есть глобальные ошибки у команды при перестроении и обороне. Для нас важны все аспекты, которые анализируются, смотрятся, а потом систематизируются и показываются ребятам тогда, когда время подходит к игре. Чтобы знали и были готовы к любым действиям соперника.

Коме того, мы принимаем активное участие в общественной жизни региона. Проводим мастер-классы, открываем воркаут площадки по всему региону. Правильное было решение главы региона Глеба Никитина, который стал инициатором ее реализации в области проекта «Живи спортом» и программы по открытию воркаут-площадок.

- Что это за проекты?

- Раньше в нашем детстве во дворе был турник, мы все собирались у него и общались. Современные воркаут-площадки нечто подобное. Это спортивные площадки с турниками, рукоходами и прочими спортивными сооружениями.

- Как в районах встречают новые спортивные площадки? Есть интерес молодежи?

- Вы даже не представляете, сколько молодежи собирается сейчас на этих площадках. На прошлой неделе мы посетили Ковернино, Бутурлино, Лысково, Княгинино, и увидели, сколько ребят на них. Честно сказать, были тронуты. Сейчас здоровый образ жизни имеет глобальное направление. Воркаут-площадки нужны для того, чтобы молодежь не сидела по домам со своими телефонами, а была вовлечена и приобщалась к спорту. Благодаря этим площадкам возвращается та культура спорта, которая была раньше у нас.

- ТК «Волга» начинает показывать матчи нашего клуба «Нижний Новгород». Нижегородцы увидят, как вы играете, и это придаст еще большее внимание к игре нашей команды. Матчи на стадионе в Нижнем Новгороде собирает для ФНЛ невероятное количество зрителей – 25 – 30 тысяч. Они ходят посмотреть на стадион, или вы что-то невероятное сделали с клубом, или потому что пока выигрываете?

- Наверное, мы сами как клуб зарядились важной вещью. Мы наблюдали, что было во время игр чемпионата мира по футболу, это первое. Во-вторых, стараемся, чтобы игра, которая проходит на нашем стадионе-красавце, была праздником. Чтобы это был семейный праздник, как традиция. Главное - заинтересовать. Не будут приходить, если не будет результата. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы показать интересный, захватывающий футбол.

- С вашим приходом рисунок игры, заряд и боевой дух команды стал совершенно другим. Команда играет в атакующий футбол с высоким прессингом. То время, которое вы провели, работая в «Реале» и в «Севилье», и ваша тренерская испанская школа на сегодняшний день во многом использована здесь. Или у вас местные, нижегородские находки есть?

- Конечно, я получил опыт и в «Реал Мадриде», смотрел, как работает Марселиньо, сейчас более углубленно смотрел, когда он работал в «Вильярреале», потом в «Валенсии». Всегда приезжал смотреть тренировочный процесс своих друзей, которые тренировали и другие команды.

Но главный опыт, который я приобрел, и поменял себя в определенном направлении, это работа в «Севилье». Раньше мне нравился более позиционный мяч с позиционной игрой без прессинга. Там я пересмотрел свою позицию, в «Севилье» были правильно подобраны футболисты. Тренер правильно выстроил и эту рабочую, сферу, и структуру самой игры команды. Часто разбирал игры, задаваясь вопросами, я понимаю, что тот Севильский проект, который был у меня, меня очень сильно поменял и очень сильно мне помог.

- Вы же выигрывали Лигу Европы, работая в тренерском штабе?

- Да, и, горжусь этим. В России на сегодняшний день только три-четыре тренера, которые выигрывали Лигу Европы.

- С футбольным клубом «Нижний Новгород» мы тоже от вас будем ждать побед. Но я был удивлен, что вы возглавили нижегородский клуб, имея такой бэкграунд. У меня есть стойкое ощущение, что это «поближе к корням», возрастное, долги отдаете Нижнему Новгороду?

- Перед чемпионатом мира у меня была команда, которая играла на Лигу Европы, которую мне предложили возглавить. Я встретился с руководством, посмотрел организацию и инфраструктуру. Но вы знаете, когда лежит душа, когда никак. Да, и сердечко подсказывает. Потом я приехал в Москву, как раз шел ЧМ-2018. В это момент Денис Черышев стал забивать, стал своими нижегородскими корнями, прославлять нашу землю.

В тот момент глава региона Глеб Никитин заинтересовался футболом и вошел в азарт, он меня пригласил на встречу, спрашивая, какое у меня видение для развития нижегородского футбола, мы с ним ее обсудили и поступило предложение. Я долго не раздумывал. Это корни, и потом, после такого наследия, который у нас есть сейчас, его нужно просто использовать в правильном русле. И самое главное, я знал весь клуб, всю команду и административный корпус, который работает у нас в команде. И мне с ними раньше комфортно, когда мы раньше работали в «Волге», и сейчас то же самое. Придя сюда, мы тренерским штабом верим не только друг в друга, но и верим в своих футболистов, и даем им эту уверенность, чтобы потом они раскрепощенно и нагло с агрессией выполняли те требования, которые нужны для победы.

- Ваш сын Денис Черышев, прославивший Нижегородскую область, продолжает играть в Испании, перешел в «Валенсию», пошел за тренером, который верит и доверяет ему. У него сейчас и другая трансферная стоимость. Я смотрел зарплатную ведомость футболистов Российской лиги и той же самой «Валенсии», и, с удивлением, узнал, что Денис получает в 3-4 раза меньше. Он бы мог приехать сюда и в «Зенит», например, и в «Локомотив», зарабатывать деньги, но он продолжает настойчиво идти там, где сложнее и тяжелее. Это ваша подсказка или он сам решает?

- Больше его решение, но, скажем так, обоюдного характера. Я ему всегда говорю, что он должен гордиться за свой путь, который прошел как футболист. И он это прекрасно понимает, зная, что может меньше заработать там, чем здесь. Главное для него - игра. На самом высоком уровне. И знаете, что мне больше всего нравится? Он готов к конкуренции. А это важно!