Схема движения на Пролетарском кольце изменится с 8 сентября

СЕГОДНЯ 11:55 2018-09-05T12:27:44+03:00

Это связано с открытием новой дороги от Лесной до Новикова-Прибоя [схема]

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В ночь с 7 на 8 сентября на Пролетарке изменится схема движения по кольцу. Это связано с открытием новой дороги от улиц Лесной до Новикова-Прибоя.

Схема предоставлена администрацией Нижнего Новгорода

Таким образом, со стороны Пролетарской улицы к Московскому шоссе автомобили смогут ездить по новому участку дороги. Движение по кругу между улицей Пролетарской и проспектом Ленина будет закрыто.

От микрорайона Соцгород Автозаводского района в направлении Мызинского моста необходимо ехать по Лесной улице, дорожной развязке под железнодорожным путепроводом через Восточный проезд или улицу Райниса.

Если вы едете из Ленинского района по проспекту Ленина в направлении Мызинского моста, то вам необходимо двигаться по улицам Переходникова, Лесной, дорожной развязке под железнодорожным путепроводом с выездом через проспект Ленина или через Восточный проезд.

Кроме того, на круговом движении в районе пресечения улицы Новикова-Прибоя и проспекта Ленина со стороны парка «Дубки» дополнительно вводится светофорное регулирование для транспорта и пешеходов.

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода просит водителей быть внимательными и следить за установленными дорожными знаками и указателями. Аншлаги установлены на трех точках: перекресток проспекта Ленина – улица Нахимова в направлении Автозаводского района, перекресток улица Переходникова – улица Лесная в направлении Ленинского района, круговая развязка «Пролетарская» в направлении Автозаводского района.