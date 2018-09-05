На Нижневолжской набережной во время электрогазосварочных работ загорелся банк Рукавишниковых
Вчера, 4 сентября, в Нижнем Новгороде произошел пожар в здании промышленного комплекса Банка Рукавишникова – здание в псевдоготическом стиле на Нижневолжской набережной. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. По их словам, на улице чувствовался сильный запах гари.
Самого дыма на кадрах не видно, но рядом с банком стояли бригады пожарных. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, возгорание там действительно было. Сообщение поступило к ним около половины 11 утра.
На Нижневолжской набережной во время электрогазосварочных работ загорелся банк Рукавишниковых.
Когда спасатели приехали на место вызова, там горел пол на втором этаже. В результате пострадала внутренняя отделка здания на площади 20 квадратных метров.
К счастью, пострадавших нет. В тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 41 человек личного состава и девять единиц техники.
Напомним, 2 сентября в Лысковском районе Нижегородской области дотла сгорел склад с сеном. Инцидент произошёл в поле рядом с селом Петровка. Пожарные получили сообщение о возгорании около четырёх часов утра. Из-за того, что огонь был поздно обнаружен, когда спасатели приехали на место происшествия, склад уже полностью был охвачен огнём. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.