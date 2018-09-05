Афиша концертов Нижнего Новгорода на сентябрь 2018: «Звери», Баста и Татьяна Буланова

СЕГОДНЯ 10:52 2018-09-05T11:17:13+03:00

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Наступила осень, а это значит, что в Нижний Новгород возвращаются гастроли. Сентябрь в этом плане месяц раскачки: музыкантов не так много, а спектаклей с приезжими знаменитостями и вовсе нет (они появятся в октябре). И все равно на пару-тройку любопытных мероприятий при желании попасть можно. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» представляет календарь гастролей на сентябрь.

Группа «Рок-Острова» (18+)

Где: Ресторан Maximilian (Большая Покровская улица,98)

Когда: 6 сентября в 20:00

Почем: 2000-14000 рублей

Несмотря на то, что коллектив родом из Ворсмы Нижегородской области, его все равно можно отнести к гастролерам. Ребята исполняют песни в стиле рок, диско и танцевальной музыки. Лидер группы, бессменный автор музыки и основной вокалист - Владимир Захаров.

Группа СБПЧ (12+)

Где: Milo Concert Hall (улица Родионова,4)

Когда: 8 сентября в 19:00

Почем: 1200-1800 рублей

Коллектив презентует свой новый альбом «Мы не спали, мы снились», который является билетом в настоящее приключение: от поп-хитов до погружения в психоделическое техно. Под эти песни можно прыгать на батуте, завтракать, смотреть на закат, скакать на лошади и просто валяться в кровати выходные напролет.

Группа «Звери» (12+)

Где: Milo Concert Hall (улица Родионова,4)

Когда: 14 сентября в 19:00

Почем: 1800-5000 рублей

За 16 лет своего существования группа, созданная Романом Билыком, неоднократно подтверждала свою успешность: восемь студийных альбомов, неоднократные победы на популярных музыкальных каналах, профессионально снятые клипы и многое другое. Сейчас «Звери» собирают многотысячные площадки, выпускают новый материал и никогда не стоят на месте.

Василий Вакуленко сыграет «один из главных русскоязычных альбомов года». Фото с сайта http://gazgolder.com/

Баста (16+)

Где: Дворец спорта «Нагорный» (проспект Гагарина,29)

Когда: 15 сентября в 18:00

Почем: 4000-4500 рублей

В песнях Басты отражена реальность страны и мыслей людей. Они привлекают слушателей самых разных возрастов. На концерте в Нижнем Новгороде Василий Вакуленко сыграет «один из главных русскоязычных альбомов года» и любимые хиты, обеспечив грандиозное шоу из звука, света и мультимедиа.

Мари Краймбрери (16+)

Где: Milo Concert Hall (улица Родионова,4)

Когда: 22 сентября в 19:00

Почем: 2000-14000 рублей

Мари - стопроцентный selfmade-артист нового поколения. Несколько лет существуя исключительно в интернет-пространстве, в 2017 года она зазвучала в эфирах федеральных радиостанций и телеканалов и теперь уверенно обосновывается на большой сцене.

В Дворце спорта выступит легендарная группа "Руки вверх!". Фото с сайта http://rukivverh.ru/

Группа «Руки вверх!» (12+)

Где: Дворец спорта «Нагорный» (проспект Гагарина,29)

Когда: 25 сентября в 19:00

Почем: 1500-4000 рублей

Главная поп-группа страны возвращается с большим концертом в Нижнем Новгороде. Грандиозные шоу всенародно любимой группы всегда проходят с неизменным аншлагом. Поклонников ждет новая программа, хиты, уникальные световые и видео инсталляции, а также специальные звездные гости.

Группа «Хлеб» (12+)

Где: Milo Concert Hall (улица Родионова,4)

Когда: 29 сентября в 19:00

Почем: 1000-30000 рублей

«Хлеб» - уникальный коллектив, который прошел свой творческий путь от студенческого блога в интернете до sold out’ов на самых крупных площадках Москвы. Их музыка - всегда качественный продукт с современным битом и актуальным текстом, которые заседает в голове с первого раза. На концертах категорически запрещено стоять на танцполе.

На концертах "Хлеба" категорически запрещено стоять на танцполе. Фото с сайта https://vk.com/hleb

Татьяна Буланова (6+)

Где: ДК «ГАЗ» (улица Героя Смирнова,12)

Когда: 29 сентября в 19:00

Почем: 800-2400 рублей

Возвращение легенды! Татьяна Буланова выступит в Нижнем Новгороде впервые за многие годы и исполнит свои легендарные хиты («Не плачь», «Мой сон», «Ясный мой свет» и другие). Концерт состоится при участии нового имени на российской эстраде - Кати Ростовцевой («Атеистка», «Заварю чаю», «Из фантиков роман»).

Дмитрий Маслеев (6+)

Где: Кремлевский концертный зал (Кремль,2)

Когда: 30 сентября в 18:30

Почем: 1000 рублей

Впервые в столице Приволжья состоится выступление победителя XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского пианиста Маслеева. Он исполнит «Испанскую рапсодию» Равеля, «Румынскую рапсодию» №1 Энеску, «Испанскую рапсодию» Листа и Расподию на тему Паганини для фортепиано с оркестром Рахманинова. Дирижер - Александр Скульский.