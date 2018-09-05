2018-09-05T09:59:47+03:00
Общество

«Выходит на детскую площадку и угощает мальчиков яблоками»: нижегородцы разглядели в жителе Ленинского района потенциального похитителя детей

По данному факту в полиции ведется проверка
Светлана СТРОКАН
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Когда слухи с похитителем на красной Ладе Калине развеялись, в поле зрения нижегородцев попал следующий подозреваемый — житель дома 21 на улице ДаргомыжскогоКогда слухи с похитителем на красной Ладе Калине развеялись, в поле зрения нижегородцев попал следующий подозреваемый — житель дома 21 на улице ДаргомыжскогоФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

За лето 2018 года нельзя найти ни одной недели, на которой в соцсетях не появлялись бы мольбы о помощи в поисках того или иного нижегородца. Особенно остро жители реагируют на пропавших детей. Напряженные родители не спускают глаз со своих детей и относятся с подозрением к любому проявлению внимания к их ненаглядным чадам.

Когда слухи с похитителем на красной Ладе Калине развеялись, в поле зрения нижегородцев попал следующий подозреваемый — житель дома 21 на улице Даргомыжского.

- Мужчине на вид около 60 лет, он выходит на детскую площадку с белой кошкой и подкармливает маленьких мальчиков яблоками, — решила предостеречь мамочек осведомленная жительница ближайших домов.

Решающим аспектом явилась приписка, что мужчина два раза судим за педофилию и «Комсомольская правда» выехала на место событий.

Около 11:30 на детской площадке сидела, разве что, дворник, которая и знать не знала про наш объект слежки. Проходящие мимо мамы с детьми настороженно выслушивали наши вопросы и одинаково отвечали:

- Только по слухам знаем, сами его не видели. Слышали пока в школе были, вон в той, 94-ой, через дорогу.

После безуспешных скитаний вокруг ближайших домов в интернете появилась новая версия — мужчина безопасен, так как каждый день ходит отмечаться у местного участкового. А яблоками угощал — так яблочный спас же был!

Координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин устало ответил журналистам по телефону, что мужчину они не проверяли, но вне всяких сомнений, житель Ленинского района находится под контролем правоохранительных органов.

Чтобы развеять слухи «Комсомольская правда» обратилась в полицию. В настоящий момент по данному поводу в ГУ МВД России по Нижегородской области проводится проверка.

Бди!

Нижегородские следователи обратились к родителям с важной информацией:

1. СК напоминает, что после наступления темноты дети должны находиться дома. Рекомендуется не давать несовершеннолетним с собой дорогую технику или крупные суммы денег и встречать детей в темное время суток.

Также следователи просят нижегородцев предупредить своих детей и объяснить им следующее:

1) Нужно быть осторожным при случайных знакомствах, не спешить давать номер своего телефона и адрес малознакомым людям;

2) Нельзя гулять на улице до темноты;

3) Нельзя уходить далеко от дома, а если это произойдет – сообщить семье, где и с кем он находится;

4) Обязательно обходить незнакомые компании и пьяных людей;

5) Избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, подвалов, чердаков, заброшенных домов и помещений;

6) Не показывать телефон и не хвастать им перед посторонними людьми;

7) Не давать технику чужим;

8) Ни в коем случае не соглашаться, если незнакомый человек приглашает к себе домой под любыми предлогами;

9) Не заходить в темные дворы, передвигаться по возможности знакомым маршрутом, по освещенной улице или там, где есть много людей;

10) Не брать ничего у незнакомых людей;

11) Применять силу, громко кричать, звать на помощь, убегать, звонить в квартиры, стучать в окна, если кто-либо попытается поймать;

12) Не заходить на незнакомые сайты в Интернете, не отвечать на предложения от незнакомых людей в соцсетях; если кто-то через сайты пытается назойливо искать дружбу, напрашивается в гости или приглашает встретиться, рассказать об этом родителям или другим взрослым, кому ребенок доверяет.

13) Категорически отказываться попробовать курительные смеси, алкоголь, наркотики; что-либо нюхать, пить, жевать. Если не получается просто отказаться, то сослаться на якобы имеющееся заболевание, при котором указанные действия могут привести к необратимым последствиям.

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