2018-09-05T09:41:02+03:00
Здоровье

Нижегородские ученые нашли новый способ похудения

Желающим похудеть рекомендуется употреблять больше жирных кислот
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородские ученые нашли новый способ похуденияНижегородские ученые нашли новый способ похуденияФото: Евгения ГУСЕВА
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Ученые Приволжского медицинского университета нашли новый способ похудения. Результаты исследований по неспецифическим энергозатратам организма и регуляции массы тела были представлены на втором Всемирном конгрессе по питанию и профилактике ожирения в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба ПИМУ.

В конгрессе приняли участие более шестидесяти делегатов из 34 стран, но представитель России среди них оказался только один – доцент кафедры биохимии ПИМУ Павел Загоскин. 30-минутное выступление нижегородца получило высокую оценку, а сам ученый был включен в состав Оргкомитета конгресса.

Пытаясь найти ответ на вопрос, почему одна и та же диета у двух людей одного пола и возраста, имеющих схожие мышечные энергозатраты, может привести к абсолютно разным результатам, ученые ПИМУ обнаружили недооцененный ранее путь распределения лишних калорий.

- Принято считать, что ожирение является исключительно результатом потребления избыточных калорий по сравнению с необходимыми затратами на физическую активность. Однако традиционные пути снижения лишнего веса – ограничение количества потребляемой пищи и увеличение физической активности – работают далеко не всегда, - отметил Павел Загоскин.

По словам ученого, организм может распределять избыточные калории, полученные с пищей, как минимум по трем путям. Во-первых, это превращение части энергии нутриентов в резервные вещества – жир и гликоген. Во-вторых – сжигание определенной доли метаболического топлива в тканях для выполнения различных видов работ – сокращения мышц, энергообеспечения синтеза белков, липидов, поддержания постоянной температуры тела. И, наконец, на первый взгляд «бесполезные» потери энергии нутриентов и эндогенного метаболического топлива.

- Этот вид энерготрат почти неощутим человеком, но зачастую именно недостаточность этих энерготрат способствует увеличению массы тела. Именно различия в уровне этих энерготрат являются причиной различий в величине массы тела у людей с одинаковыми данными, диетой и уровнем физической нагрузки, - объясняет Павел Загоскин.

Итак, какие же рекомендации дают ученые ПИМУ тем, кто имеет тенденцию к ожирению:

- Поддерживать зубы и десны здоровыми;

- Тщательно пережевывать пищу, не есть «на ходу»;

- Проверить состав микрофлоры кишечника – например, бактерии Clostridium difficile способствуют нарушению перистальтики, развитию воспаления в жировой ткани и накоплению жира;

- Использовать пребиотики и пробиотики;

- Проверить уровень орексигенных и анорексигенных гормонов, а также концентрацию желчных кислот в крови – они выполняют роль стероидных гормонов, регулирующих неспецифические энерготраты организма;

- Соблюдать диету, содержащую мягкие разобщители – полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют переводу избыточной энергии в тепло, предотвращая избыточный синтез жира. Они содержатся в жирной рыбе, растительных маслах и орехах;

- Устранить недостаточность карнитина;

- Увеличить долю бурого жира – для этого хорошо подходят холодовые тренировки (зимние виды спорта, криокамеры).

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