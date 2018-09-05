ООО «Гарант» (торговая марка «FLOVITAL») - производитель комплексных минеральных удобрений открывает интернет-магазин и шоу-рум для розничных потребителей

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-04T19:29:38+03:00

Продукция под торговой маркой «FLOVITAL» успешно зарекомендовала себя в период проведения Чемпионата мира по футболу

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В сентябре крупнейший в Нижегородской области производитель комплексных минеральных удобрений ООО «Гарант» (торговая марка «FLOVITAL») запускает направление работы с розничными потребителями. Интернет-магазин компании создаст условия доступа садоводам и огородникам к современным отечественным разработкам в области повышения урожайности и защиты растений. Для профессионалов в области ландшафтного дизайна «Гарант» предоставляет ряд разработок комплексов минеральных удобрений для газонов и цветников.

На сайте будет работать форум, где можно задать вопросы и получить ответы, от профессионального агронома.

В ежедневном новостном дайджесте сайта пользователи могут знакомиться с рекомендациями и советами профессиональных аграриев Нижегородской области.

Продукция под торговой маркой «FLOVITAL» успешно зарекомендовала себя в период проведения Чемпионата мира по футболу. ООО «Гарант» поставлял свои удобрения на часть футбольных полей, на которых прошли игры Чемпионата.

«Наша продукция благодаря применению уникальных технологий позволяет существенно увеличить урожайность, обеспечивая растения всеми необходимыми микроэлементами». Благодаря тому она всегда будет востребована на рынке», - подчеркнул директор ООО «Гарант» Василий Савинов.

Уже на днях, продукцию компании «Гарант», ранее доступную только для профессионалов, можно будет приобрести в интернет-магазине www.flovital.ru

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