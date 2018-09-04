ОтСКАчили: нижегородское «Торпедо» стартовало в КХЛ волевой победой

4 Сент. 10:00 2018-09-05T16:12:31+03:00

В первом матче нового сезона КХЛ нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обыграл СКА из Санкт-Петербурга Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В упорной борьбе с сильным соперником «автозаводцы» победили со счетом 4:3

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В первом матче нового сезона КХЛ нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обыграл СКА из Санкт-Петербурга. Обсудили «хоккейный триллер» с главным редактором портала Allhockey.ru Евгением Сафоновым на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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