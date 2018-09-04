ОтСКАчили: нижегородское "Торпедо" стартовало в КХЛ волевой победой
В упорной борьбе с сильным соперником «автозаводцы» победили со счетом 4:3
В первом матче нового сезона КХЛ нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обыграл СКА из Санкт-ПетербургаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В первом матче нового сезона КХЛ нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обыграл СКА из Санкт-Петербурга. Обсудили «хоккейный триллер» с главным редактором портала Allhockey.ru Евгением Сафоновым на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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ОтСКАчили: нижегородское «Торпедо» стартовало в КХЛ волевой победой
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