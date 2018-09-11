Нижегородский студент покончил с собой, не найдя понимания у друзей

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-11T17:01:40+03:00

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Студент химического факультета ННГУ имени Н.И. Лобачевского покончил с собой, не найдя счастья в этом мире. На своей страничке в социальной сети Никита оставил предсмертную записку.

- Такое решение я принял на основании опыта, полученного мной в ходе и после реабилитации от депрессивного расстройства. Дело в том, что желание общаться и одновременно сильная утомляемость в совокупности с низкой коммуникацией породили внутренний резонанс. Я искренне старался получать удовольствие от жизни, верил в лучшее, работал над собой, но, к сожалению, мне не удалось стать счастливым. Много усилий, работы, а в итоге разочарование. Я глубоко разочарован в жизни, ее несправедливости, в себе. Цена всех тех достижений, которые я бы смог реализовать, для меня слишком высока. Я решил, что лучше умереть, чем прожить немалую часть жизни в одиночестве и периодических страданиях, подавляя их антидепрессантами. Я огорчен тем, что не смог найти понимания в семье, друзей, с которыми можно было интересно проводить время и делиться впечатлениями, и поддержки.

Нижегородский студент покончил с собой, не найдя понимания у друзейФото: СОЦСЕТИ

Судя по записям на его страничке, Никита редко бывал в социальных сетях. И все же старался участвовать в общественной жизни. Он зарегистрирован на странице университетского профсоюза, в группе для химиков и даже группах Оксфордского университета, Гарварда, Стэнфорда м MIT.

Нижегородский студент покончил с собой, не найдя понимания у друзейФото: СОЦСЕТИ

Однако сейчас его страничку превратили в настоящую помойку. Там появляются не только соболезнования, но и настоящие издевательства и глумления. Причем, пишут совершенно незнакомые люди, которые случайно попали на его страничку, скорее всего, из групп, которые специализируются на публикациях страничек скончавшихся людей. Появились даже предположения, что Никита не покончил с собой, а просто уехал на море.

21 октября Никите Милованову должно было исполнится 20 лет.

ЦИФРЫ

Статистика по самоубийствам в Нижегородской области выглядит очень удручающе. В 2017 году с собой покончили 11 женщин и 105 мужчин. Это больше, чем количество убитых нижегородцев. Согласно данным Нижегородстата, в 2017 году были убиты 9 женщин и 60 мужчин.