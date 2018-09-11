Частные стоматологические клиники больше не принимают пациентов по полисам ОМС

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-11T14:19:29+03:00

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Частные клиники Нижнего Новгорода, в которых можно было бесплатно вылечить зубы по полису ОМС, перестали принимать пациентов. То не всех пациентов, а только тех, кто приходит к ним с полисами ОМС.

- В клинике, где я обычно лечу зубы, мне сказали, что деньги в бюджете закончились, и клиникам больше не будут оплачивать лечение пациентов по ОМС, - рассказала «Комсомолке» Ирина Кузьмина. - Я успела вылечить только один зуб. В плане был еще один сложный зуб. И вместо того, чтобы вылечить его как можно быстрее, мне придется записываться в государственную поликлинику, куда я попаду не раньше, чем через месяц.

Недовольны положением дела не только пациенты, но и врачи.

- Вчера у нас была работа, а завтра нет, - негодует стоматолог Людмила. - Люди планы на жизнь строили, кредиты брали, а теперь живите, как ходите. Заранее нас никто не предупреждал. Для врачей, как и для пациентов, эта новость тоже была, как снег на голову.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали, что распределение объемов медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС на 2018 год было согласовано 13 декабря 2017 года на совещании рабочей группы с представителями частных медицинских организаций. Руководители частных клиник согласились с количеством выделенных средств. Более того, в течение года частные клиники могут изменить объем финансирования.

- В соответствии с действующим законодательством частные медицинские организации по вопросу изменения объемов медицинской помощи вправе обращаться в комиссию по разработке Территориальной программы ОМС в Нижегородской области в течение года, - рассказали в нижегородском минздраве.

По данным министерства здравоохранения, за семь месяцев 2018 года выполнение объемов медицинскими организациями Нижегородской области, оказывающими стоматологическую помощь, составило 59,34 процента при нормативе 58,33 процента.

- В Нижнем Новгороде стоматологическую помощь оказывают 68 медицинских организаций, из них 26 государственных, 1 федеральная и 41 частная. Доступность стоматологической помощи достаточная и необходимости в выделении дополнительных объемов частным стоматологическим клиникам нет, - уверены в минздраве.

Однако не все нижегородцы были удивлены резким прекращением работы частных клиник по полисам ОМС.

- Ну это же каждый год так: в начале года все быстро записываются на лечение, к концу года, когда бюджет исчерпан, лавочку прикрывают, - написала в социальной сети Elena Karataeva. - Как в первый раз. Приходите лечиться в январе

А некоторые так вообще считают, что такое положение дел пойдет лишь на пользу частным клиникам.

- Частным клиникам обслуживание по ОМС помогало не поднимать уровень квалификации своих администраторов и продавцов, - считает Владимир Хмелев. - Зачем, если поток пациентов создавался как бы "сам по себе"? А теперь все-таки придется учиться продавать за деньги то, что раньше оказывалось, типа, "бесплатно".

Однако большинство нижегородцев все же разочаровано. Ведь сервис в частной клинике находится на более высоком уровне, чем в государственных, а потому и ходить туда гораздо приятнее.