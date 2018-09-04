2018-09-04T18:20:43+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде устанавливаются обстоятельства незаконной вырубки деревьев на Щелоковском хуторе

Общественники считают, что уникальный природный комплекс находится под угрозой
Анастасия НАЗАРОВА
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Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениямиБлагоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениямиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Вырубка деревьев - одна из самых больных тем нижегородских экологов. Они не раз вставали на защиту вековых насаждений. Вот и сейчас, когда узнали об уничтожении не аварийных деревьев в Щелоковском хуторе, забили тревогу. На место они выехали с сотрудниками регионального министерства экологии, чтобы те зафиксировали выявленные нарушения.

Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениями Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениямиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Напомним, сейчас на этой территории ведется комплексное благоустройство, завершить которое по контракту предстоит в середине сентября. ООО «Дорожник» должно привести в порядок территории «Пляжная зона на втором озере» и на третьем озере Щелоковского хутора»: надо смонтировать настилы, устроить песчаное и бетонное покрытия, а также высадить деревья (ива ломкая, клен гиннала, ива пурпурная), цветы (ландыш майский, ирис германский, медуница сахарная), сделать дорожки на винтовых сваях и установить малые архитектурные формы.

Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениями Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениямиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениями Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениямиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

И все бы ничего, только у экологов создалось впечатление, что исполнитель заказанных работ перепутал природный комплекс с непаханым полем.

- Он делает так, будто строит дорогу в поле. Понимания, что это достаточно уникальный природный комплекс, нет, - отметил руководитель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов в беседе с «Комсомольской правдой - Нижний Новгород».

Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениями Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениямиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Приехав посмотреть, как ведется благоустройство Щелоковского хутора, общественники увидели массово поврежденные кустарники и деревья.

- Мы такие пни видели! Например, столетнего дуба, - сокрушается эколог Каюмов. - Исполнитель на тяжелой технике залез в природный комплекс и, разворачиваясь на ней, что-то давит, что-то ломает. Любое резкое действие может нарушить природное сообщество.

Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениями Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениямиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во вторник, 4 сентября, «Комсомольская правда» получила официальный ответ из министерства экологии Нижегородской области, в котором говорится, что согласования на вырубку деревьев в границах памятника природы «Щелоковский хутор» не выдавались.

Более того, по фактам вырубки и повреждения зеленых насаждений 19 августа в районе первого и третьего озер вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (ст. 8.39 КоАП РФ).

Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениями Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениямиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Обстоятельства проведения рубок деревьев устанавливаются. По их результатам виновные будут привлечены к административной ответственности, - уточнили в министерстве.

Вместе с тем в адрес мэра Нижнего Новгорода направлено письмо о нецелесообразности проведения работ на территории Щелоковского хутора до выяснения всех обстоятельств административного правонарушения.

Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениями Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Благоустройство Щелоковского хутора ведется с нарушениямиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

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