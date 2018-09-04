2018-09-04T15:15:31+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде из-за матчей КХЛ изменится движение транспорта по проспекту Гагарина

Игры проводятся во Дворце Спорта
Юлия ИСАЕВА
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В Нижнем Новгороде из-за матчей КХЛ изменится движение транспорта по проспекту ГагаринаВ Нижнем Новгороде из-за матчей КХЛ изменится движение транспорта по проспекту ГагаринаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 1 сентября начался новый сезон Континентальной хоккейной лиги по хоккею. Нижний Новгород тоже принимает матчи чемпионата. В связи с этим в городе будет изменено движение по проспекту Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Нижегородцы будут объезжать участок от дома №27 до дома №29д по прилегающим улицам с 17:00 до 20:00 в следующие дни:

• 5, 7, 18, 21, 26, 28 сентября,

• 11, 18 октября,

• 1, 5, 13, 15, 19 ноября,

• 10, 17, 19, 21 декабря,

• 11, января,

• 1, 19 февраля

А также с 15:00 до 20:00:

• 9, 30 сентября,

• 13 октября,

• 17 ноября,

• 1, 8 декабря,

• 13 января,

• 3, 16 февраля

Кроме того, будет запрещена парковка транспортных средств в зоне проведения мероприятий.

Вчера, 3 сентября в Нижнем Новгороде хоккейный клуб "Торпедо" обыграл СКА из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Напомним, в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского клуба. А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.

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