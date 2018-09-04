2018-09-04T15:14:01+03:00
Общество

Впервые в Нижнем Новгороде: Дмитрий Маслеев

Он откроет новый концертный сезон Нижегородской филармонии (6+)
Эльвира ОСИПОВА
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Юный пианист стал настоящим открытием престижнейшего музыкального соревнования - и публика, и пресса полностью разделили единодушный выбор жюри, присудившего ему первую премию. Характеризуя творческий облик пианиста, музыкальные критики отмечали точность игры, безупречность техники, владение всеми приемами фортепианного исполнительства, а также уверенность и непосредственность его манеры. Победитель XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского выступит в сопровождении симфонического оркестра под управлением Александра Скульского. Он откроет новый концертный сезон Нижегородской филармонии. Концерт состоится в рамках абонемента № 2 «Золотая коллекция». В программе: Равель - «Испанская рапсодия», Энеску - «Румынская рапсодия» № 1, Лист - «Испанская рапсодия» (версия для фортепиано с оркестром М. Петухова), Рахманинов - Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром. (6+)

30 сентября, 18.30 Нижегородская филармония, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: уточнить по телефону

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