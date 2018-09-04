Тренды развития индустрии обсудят участники рекламного форума в рамках международного Digital Summit

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-04T15:10:46+03:00

20-21 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде Торгово-промышленная палата Нижегородской области в рамках международного Digital Summit проводит Рекламный форум

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20-21 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде Торгово-промышленная палата Нижегородской области при поддержке Правительства Нижегородской области и территориального Управления ФАС России в рамках Международного Digital Summit проводит Рекламный форум.

Форум будет включать в себя XIX ежегодную конференцию по трендам digital-рекламы в 2018 году, выездное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы, а также круглые столы по актуальным вопросам индустрии: «Сила брендов/Power of brands, «Как избежать ошибок при проведении и участии в торгах на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», «Концепция саморегулирования коммуникационной индустрии. Проект для Приволжского федерального округа», «Социальная реклама и ее роль в развитии гражданского общества», «Smart-туризм. Новые технологии и подходы к развитию туриндустрии территорий».

К участию в Форуме приглашены представители Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководство ФАС России и его территориальных управлений, региональных и муниципальных органов власти, общественных организаций в сфере маркетинговых коммуникаций, рекламный бизнес. Всего свыше 250 человек.

Рекламный форум - единая дискуссионная площадка, которая объединяет игроков отрасли для обсуждения вопросов эффективного развития рекламного рынка в масштабе региона и всей страны.

Проведение данного мероприятия позволит его участникам ознакомиться с лучшими достижениями современных трендов в области рекламного бизнеса и его регулирования, поделиться опытом в сфере маркетинговых коммуникаций и рекламы, отследить основные изменения и перспективы в этой области.

Кроме того, в рамках Форума 20 сентября состоится подведение итогов II регионального этапа Национальной премии бизнес-коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.

Национальная премия бизнес-коммуникаций – это первая независимая награда в маркетинге, которая призвана создать новый вектор эволюционного роста индустрии, содействовать развитию малого и среднего бизнеса и способствовать решению долгосрочных социальных задач.

Участие в Национальной Премии бизнес-коммуникаций позволяет номинантам подтвердить лидерство в индустрии и продуктивность реализованных проектов; получить признание со стороны партнеров и профессионального сообщества; признать свою собственную эффективность и продемонстрировать проактивную позицию на рынке.

Регистрация на мероприятия Рекламного форума на сайте ТПП НО.