2018-09-04T14:53:06+03:00
Общество

Довел до слез: Участник шоу каскадеров притворился раненым после опасного трюка и сделал своей девушке предложение

Молодой человек долго и тщательно планировал каждый шаг [видео]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: страница Евгении в соцсетяхФото: страница Евгении в соцсетях
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1 сентября в Нижнем Новгороде на стадионе «Полет» проходило шоу каскадеров. Один из участников заставил публику кричать от восторга. Он не только показал интересный трюк, но и решился на самый ответственный шаг в своей жизни – позвал замуж любимую девушку.

Спасла поцелуем

Александр Маковеев показывал мастерство вместе со своим другом, который сидел за рулем. В какой-то момент автомобиль повалился на бок, Александр выпрыгнул из окна с пассажирской стороны и лег под машину, которая упала прямо на него. Зрители в шоке, откуда-то послышались крики. Когда автомобиль отъехал, присутствующие выдохнули – с Александром все в порядке. Однако молодой человек начал хвататься за сердце и просить срочную помощь.

Его друзья позвали с трибун девушку, которая сразу же подбежала к «пострадавшему» и поцеловала его. Бурные аплодисменты прокатились по стадиону – она спасла его. Но этим дело не закончилось. Оказалось, спасительницу зовут Евгения – она девушка Саши, и 1 сентября, в тот самый день, у нее был день рождения. Ей исполнилось 25 лет.

Выяснилось, что Саша выманил возлюбленную в центр поля хитростью. Пока ведущий заводил толпу, кричащую «С Днем Рождения», молодой человек уже сбегал за букетом и подарил их Евгении. И тут внезапно он встает на колено и в микрофон говорит те самые заветные слова. Раздается громкое «Да»! Зрители в полном восторге, а счастливая Евгения обнимает, целует любимого и плачет.

«Я хотел позвать ее замуж именно в этот день»

Этот прекрасный момент записала на видео нижегородка Дарья Жеребенко.

В Нижнем Новгороде участник шоу каскадеров сделал своей девушке оригинальное предложение руки и сердца.

- Когда Александр лёг под машину, и она начала падать, я действительно испугалась за его жизнь. Но потом, когда при полных народа трибунах Евгению поздравили с Днём рождения и Александр предложил ей свои руку и сердце, я была в восторге. Искренне рада за них! – поделилась своими эмоциями девушка.

«Комсомольской правде» удалось найти этот героя и его девушку. Оказалось, что Александр Маковеев родом из Краснодарского края, а Евгения – из Оренбурга. Молодой человек рассказал нам их историю любви.

Фото: страница Евгении в соцсетях

Фото: страница Евгении в соцсетях

- Мы познакомились где-то год назад на гастролях. Я выступал и показывал каскадерские трюки, а она туда пришла посмотреть. Разговорились, погуляли. После этого я уехал домой в Краснодар, куда позже она ко мне приехала, - объяснил Александр.

Через некоторое время он забрал Евгению к себе насовсем жить. С тех пор влюбленные не расстаются – Женя везде сопровождает Сашу на гастроли.

Фото: страница Евгении в соцсетях

Фото: страница Евгении в соцсетях

На ответственный шаг – помолвку – каскадер решился месяца два назад.

- Я хотел позвать ее замуж именно на шоу, именно в день ее рождения. Так оно и получилось, - улыбнулся молодой человек.

«Я запомню этот день на всю жизнь»

Счастью Жени нет предела, она давно ждала от любимого этих слов и мечтала о свадьбе. День бракосочетания молодые люди еще не выбрали, но активно обсуждают этот вопрос.

- Я вообще такого не ожидала! Я думала, что он просто хочет меня поздравить с Днем рождения, но не больше. Я знала ответ на этот вопрос уже давно, но в тот момент как любая девочка заплакала и растрогалась, потеряла все мысли и дар речи, думала, не смогу даже ответить. Я запомню этот день на всю жизнь, - рассказала Женя «Комсомольской правде».

Фото: страница Евгении в соцсетях

Фото: страница Евгении в соцсетях

Влюбленные уже уехали из Нижнего Новгорода домой – в Краснодарский край. У них впереди приятные предсвадебные хлопоты и счастливая семейная жизнь.

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