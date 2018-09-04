Точка в точечной застройке: разрешение на строительство во дворе дома №19 на Верхневолжской набережной отменено

СЕГОДНЯ 13:32 2018-09-04T13:44:14+03:00

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Вокруг планируемого строительства многофункционального центра во дворе дома №19 на Верхневолжской набережной разгорелся настоящий скандал. Местные жители, увидев огороженную территорию рядом с детской площадкой и гаражами, возмутились: «Мы на такое не подписывались!»

Их можно понять. И без того небольшой двор с малюсенькой площадкой, на которой пара качелей да песочница, мог вовсе исчезнуть с появлением новостройки. К тому же дом №19 стоит на горе, а, значит, при строительстве нового здания есть вероятность, что он в прямом смысле пойдет под откос.

Мноэтажку планировалось строить впритык к соседнему домуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По официальной информации, разрешение на строительство шестиэтажного многофункционального здания с квартирами на верхних этажах и помещениями общественного назначения на первом этаже было выдано муниципалитетом 27 октября 2017 года. Сообщалось, что земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060102:20 по адресу Верхневолжская набережная, 19а принадлежит застройщику на правах собственности, а разрешение на строительство действует до 5 ноября 2020 года.

Городские власти заинтересовались проблемой после огласки в СМИ и тут же пообещали проверить законность выдачи разрешения на строительство объекта.

На стройплощадке уже нет ни спецтехники, ни рабочихФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тем временем жители домов №19 по Верхневолжской набережной и №38/2 по улице Минина обратились к главе региона Глебу Никитину. Они заявили, что при проектировании расчет площади нового дома превышает норматив в 4,4 раза, а пожарный разрыв получается всего 6,5 метра при минимально допустимом расстоянии в 15 метров, передает НИА «Нижний Новгород». В общем, горожане потребовали отменить разрешение на строительство и ни в коем случае не допустить строительных работ.

Прошло чуть больше недели, и на странице мэра города Владимира Панова в Фейсбуке появилось радостное сообщение: разрешение на точечное строительство во дворе дома №19 на Верхневолжской набережной официально отменено приказом министерства строительства Нижегородской области.

- Наконец-то соблюден закон! - заявила градозащитник Анна Давыдова. -Это невероятно сложно - учесть все интересы.

На стройплощадке уже нет ни спецтехники, ни рабочихФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как рассказал и.о. замглавы региона Сергей Морозов, прежде чем вынести такое решение управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области провело собственную проверку. Она показала, что застройщик не предоставил в управление документацию по обеспечению сохранности двух расположенных рядом исторических зданий: «Больница Красного Креста, построенная в 1910-1911 гг. на средства М.М. Рукавишникова» (Верхневолжская набережная, 21а) и «Дом И.М. Грибкова» (Верхневолжская набережная,21м). Хотя охранные зоны этих домов-памятников были определены за четыре месяца до выдачи застройщику разрешения на строительство.

В общем, согласование проектной документации было отозвано, а позже пришлось отозвать и разрешение на строительство многофункционального здания.

- Выявленные нарушения могут свидетельствовать о потенциальной угрозе существующей исторической застройке. В связи с этим было принято решение прекратить строительные работы на данном участке, - пояснил Морозов.

Детская площадка у дома №19 единственная в радиусе километраФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня на строительной площадке пусто: нет ни спецтехники, ни строительных материалов. Рабочих тоже не наблюдается, в чем «Комсомольская правда - Нижний Новгород» убедилась лично. Жильцы близлежащих домов счастливы справедливому, по их словам, решению чиновников.

- Нечего здесь дома втыкать! Других мест в Нижнем Новгороде мало что ли? - возмутилась Ольга Крестова.

- Что, правда отменили стройку? - не поверил своим ушам Юрий Константинович, житель дома №19 на Верхневолжской набережной. - И правильно. Строить новое здание с домом, который стоит на грани сползания, по-моему, нельзя. Я понимаю, конечно, что это делается для элиты. Шестиэтажный дом в престижном месте. Но причем здесь те, кто живут в этом доме полвека?

А вот жители помоложе, как оказалось, беспокоились не столько за будущее соседство с многоэтажкой, сколько за детскую площадку. Она там на вес золота.

- Мне кажется, в верхней части города почти все так живут: окна - в окна. Поэтому мы проще к этому относимся. Мы готовы жить в каменных джунглях! А вот с детскими площадками все плохо, - посетовала мать двух малышей Ирина Зайцева. - Площадка около девятнадцатого дома - единственная в радиусе километра. Мы рады, что ее не снесут.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Не успев отпраздновать очередную градозащитную победу, активисты потребовали от городских властей проверить еще несколько площадок, отданных под застройку в центре города предыдущими властями, на соблюдение законодательства в сфере сохранения историко-культурного наследия.

Речь идет о площадках в районе домов №16-18 по Сергиевской улице, на Большой Покровской и Октябрьской улицах (за ДК Свердлова), на переулке Плотничном на пересечении с Сергиевской улицей, на Варварской улице,4б.

- Очень часто, выдавая согласования этих строек, градостроительные нормы просто игнорировались, - заявила активист «СпасГрада» Анна Давыдова.