Дептранс Нижнего Новгорода: «Отмена маршруток Т-41 и Т-42 связана с их задублированностью»

СЕГОДНЯ 13:33 2018-09-04T13:34:08+03:00

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С утра 3 сентября по Нижнему Новгороду престали курсировать маршрутки Т-25, Т-41 и Т-42. Нижегородцы выразили свое возмущение, потому что теперь им якобы придется добираться до нужной остановки с пересадками.

Как пояснили «Комсомольской правде» в департаменте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода, это неправда: вместо 41 и 42 маршруток можно пользоваться другими, которые ходят абсолютно также.

- Отмена маршрутов №41 и 42 была предусмотрена транспортной схемой в связи со 100-процентной их задублированностью. Так, вместо маршрута №41 в верхней части города можно воспользоваться автобусом №61, подвижной состав которого увеличен до 10 единиц. В нижней части города маршрут №41 дублирует автобус №39, в котором действуют пересадочные тарифы. Пассажирам, пользовавшимся маршрутом №42, предлагается с Нижне-Волжской набережной добираться на автобусе №87, Канавинский район с Автозаводом соединяет метрополитен, по самому Автозаводу курсируют по разным направлениям автобуыв №№44, 67 и муниципальный №77, - пояснили в дептрансе.

Что касается отмененного маршрута Т-25, то вместо него по городу теперь ездит муниципальный маршрут №15, который связал станцию «Петряевка», микрорайон Соцгород и автовокзал «Щербинки». По этому маршруту курсируют 10 автобусов большого класса. Интервал движения в часы пик составляет 10-12 минут.

О том, что в сентябре жителям представят изменения в системе общественного транспорта, стало известно еще в середине августа. По словы глава департамента транспорта и связи горадминистрации Елены Кузнецовой, власти сейчас пытаются сделать единое расписание, к которому будет привязан весь транспорт — частный, муниципальный, электро и автобусы.

Напомним, с 1 сентября в Нижнем Новгороде изменилась схема движения маршрутки №13. Раньше она начинала путь следования от улицы Адмирала Нахимова, а теперь сменила конечный пункт на «Микрорайон «Юг». С начала осени автобус на участке от остановки «Улица Адмирала Нахимова» до остановки «Микрорайон Юг» будет следовать по проспекту Ленина, улице Веденяпина, Южному шоссе, улице Янки Купалы, бульвару Южный в обоих направлениях. На линии будут курсировать восемь транспортных средств с интервалом движения в часы пик - 15 минут.