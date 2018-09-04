2018-09-04T11:48:30+03:00
Общество

В Дзержинске из простой автобусной остановки сделали космическую

Вместо традиционных объявлений пассажиры теперь любуются на созвездия
Светлана СТРОКАН
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Фото: Мария Макарова. Синее светодиодное освещение и созвездия, вместо наклеенных объявлений, вызвали у нижегородцев ассоциации с самым крупным городом Арабских Эмиратов — Дубаем.Фото: Мария Макарова. Синее светодиодное освещение и созвездия, вместо наклеенных объявлений, вызвали у нижегородцев ассоциации с самым крупным городом Арабских Эмиратов — Дубаем.
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В центре Дзержинска создали «космический оазис» — автобусную остановку, стилизованную под звездное небо. Павильон появился на бульваре Космонавтов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Синее светодиодное освещение и созвездия, вместо наклеенных объявлений, вызвали у нижегородцев ассоциации с самым крупным городом Арабских Эмиратов — Дубаем.

Правда, шикарная остановка влечет к себе многих жителей и многие опасаются лишиться такой красоты.

Космическая остановка на бульваре Космонавтов в Дзержинске.

- Нам нельзя такие красивые вещи ставить, у нас дикари живут, все разобьют и разберут к чертовой бабушке, — заранее сожалеет Андрей Андреев.

- Вчера на ней уже выпивала какая-то компашка, — поддержала Анна Асабина.

- А может, приживется? И все будут беречь красоту? — понадеялась Елена Хачатурян.

- Вот бы везде поскорее поставили такие остановки. Было бы красиво ночью, — пожелал Дима Карташов.

В июне 2018 года в 16 районах Нижегородской области начались работы по благоустройству общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Жители Дзержинска выбрали две территории, которые хотели бы увидеть обновленными — парк «Радуга» на площади Ленина и бульвар Космонавтов.

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