В Дзержинске из простой автобусной остановки сделали космическую
В центре Дзержинска создали «космический оазис» — автобусную остановку, стилизованную под звездное небо. Павильон появился на бульваре Космонавтов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Синее светодиодное освещение и созвездия, вместо наклеенных объявлений, вызвали у нижегородцев ассоциации с самым крупным городом Арабских Эмиратов — Дубаем.
Правда, шикарная остановка влечет к себе многих жителей и многие опасаются лишиться такой красоты.
Космическая остановка на бульваре Космонавтов в Дзержинске.
- Нам нельзя такие красивые вещи ставить, у нас дикари живут, все разобьют и разберут к чертовой бабушке, — заранее сожалеет Андрей Андреев.
- Вчера на ней уже выпивала какая-то компашка, — поддержала Анна Асабина.
- А может, приживется? И все будут беречь красоту? — понадеялась Елена Хачатурян.
- Вот бы везде поскорее поставили такие остановки. Было бы красиво ночью, — пожелал Дима Карташов.
В июне 2018 года в 16 районах Нижегородской области начались работы по благоустройству общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Жители Дзержинска выбрали две территории, которые хотели бы увидеть обновленными — парк «Радуга» на площади Ленина и бульвар Космонавтов.