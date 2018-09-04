«Мы тебя очень ждем!»: в сети появилось трогательное обращение внучек к пропавшему в Кстовском районе Льву Якушеву
С момента исчезновения 57-летнего Льва Якушева прошло больше месяца, но поиски не принесли никаких результатов. Тогда родная дочь пропавшего Наталья Вернер решила записать видеообращение внучек к дедушке. Вышло очень мило и трогательно.
- Деда уехал в лес… Дай мне ему позвонить? - звонко просит двухлетняя светловолосая девочка на видео. - Дед, приходи к нам в гости!
- Приходи, пожалуйста, быстрее к нам домой. Мы тебя очень сильно ждем. Пожалуйста, принеси конфетки, - добавила пятилетняя малышка.
Родственники записали обращение внучек пропавшего в Нижегородской области Льва Якушева.
Родственники бесследно пропавшего Льва Константиновича надеются и верят, что, быть может, он удивит этот ролик и вспомнит, кто он и что дома его ждут любящие люди.
Напомним, 2 августа около 10:30 мужчина ушел из дома в селе Вязовка Кстовского района в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Лев Якушев пропал утром 2 августаФото: СОЦСЕТИ
- Мы думаем, что он, возможно, где-нибудь в области. Может, на лесопилке или на ферме. Проверяем все варианты на расстоянии ста километров во все стороны от Вязовки, - поделилась Наталья в беседе с «Комсомольской правдой - Нижний Новгород». - Там принимают работников без документов, просто за жилье и еду.
Родственники Якушева готовы заплатить за него 200 тысяч рублей.
- Как бы мы хотели, чтобы он нашелся, - призналась собеседница «Комсомолки».
Родственники пропавшего мужчины будут рады любой информации о его месте нахождения
КОНКРЕТНО
Приметы разыскиваемого: рост 173 сантиметра, нормальное телосложение, волосы русые с проседью, глаза зеленые.
На нем были бежевые шорты с накладными карманами, бежевая футболка, черные сланцы.
Любую информацию о месте нахождения Льва Константиновича Якушева следует сообщать по телефону 8-910-007-77-37 (Наталья).
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