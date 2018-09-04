Елена Крупнова: «За прошлый год фонд НОНЦ собрал 25 миллионов рублей на лечение онкобольных детей»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-04T11:15:20+03:00

Директор благотворительного фонда НОНЦ Елена Крупнова в интервью проекту «Герои Волги» рассказала, сложно ли собирать деньги на лечение и как отличить настоящий фонд от мошенников.

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Фонд «Нижегородский онкологический научный центр» оказывает различные виды помощи детям из Нижегородской области, страдающим онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, уже десять лет. Директор фонда Елена Крупнова рассказала о нелегкой, но важной работе организации.

- Фонд работает с очень тяжелой спецификой, но при этом успешно. Расскажите коротко о том, как давно и с чем конкретно работает ваш фонд?

- Благотворительный фонд НОНЦ начал свою работу в 2008 году. С того момента я его и возглавляю. Мы помогаем онкобольным ребятам, которые находятся на лечении в детской областной больнице в двух отделениях: онкологии и гематологии. В среднем в каждом из них на сегодняшний день находятся примерно 60 детишек. Основная задача фонда – собрать денежные средства и оказать адресную помощь тем, кому она необходима на покупку дорогостоящих лекарств или обследование. Фонд работает только напрямую с врачами: мы получаем от них запрос, например, на покупку дорогостоящего лекарства, которое не входит в перечень бесплатно предоставляемых. После этого мы размещаем информацию о ребенке на сайте, рассылаем по нашим благотворителям и начинаем сбор. Это наше основное направление.

- Лекарства стоят космических денег. Очертите нам эти границы. Как вы собираете? Сколько собрали за прошлый год? Какие цифры есть на сегодняшний день?

- Когда мы начинали работу в 2008 году, самое сложное было – привлечь благотворителей, чтобы они поверили. За первый год моей работы мы собрали всего 500 тысяч рублей. В 2017 году мы собрали уже 25 миллионов рублей. А за восемь месяцев 2018 года собраны 16 миллионов. Мы оказали помощь около ста детишкам. Я хочу сказать, что люди настолько отзывчивы: когда они видят, что их деньги идут в помощь детям, они отзываются. С каждым годом, несмотря на сложности, таких людей становится все больше.

- Одним из ярких примеров является акция «Игры победителей». Мы видим, что люди живут полноценной жизнью.

- Да! «Игры победителей» были придуманы московским фондом «Подари жизнь», а мы эту идею подхватили. В этом году в мае мы проводили эту акцию на турбазе «Ласточка», куда приехали 150 детей. Это такая победа. И когда смотришь на них… Там столько жизни!

- Вы сказали, что отзывчивых людей становится больше. Как выглядит портрет жертвователя?

- На самом деле круг благотворителей очень широк: это даже простые студенты, у которых не так много денег. Они приходят и хотят помочь, работая волонтером. Что касается сбора средств: мы размещаем информацию на сайте, сейчас соцсети набирают обороты, и мы получаем деньги отовсюду, даже из других городов. Основная масса – нижегородцы. У нас даже был такой случай, когда пенсионер 1927 года рождения приходил к нам и от пенсии давал по тысяче рублей на помощь детям. Есть бизнесмены, которые ежемесячно кладут деньги на счет фонда.

- Как много сборов вы ведете сейчас? Есть ли какие-то активные сборы?

- Мы ведем их постоянно. Нет ни дня, чтобы мы не вели сборы. В месяц у нас примерно 20-30 обращений от врачей – это очень много. На нашем сайте всегда видны горящие сборы. На данный момент мы собираем деньги трем девочкам: одной 400 тысяч на покупку противогрибкового препарата и двум малышкам надо по 100 тысяч. Как только мы собираем деньги, закрываем сбор и выставляем отчетность о покупке и передаче лекарства.

- Всегда ли удается собрать такие большие суммы?

- Поразительно, но за 10 лет работы не было ни одного случая, чтобы мы не успели собрать деньги. К сожалению, не всегда детки вылечиваются. Но в плане сбора, всегда успеваем.

- Был недавно такой случай: родители начали собирать деньги сами, и вам пришлось им отказать в поддержке. Почему?

- Это не совсем так. Мы ребенку помогали, пока он находился в детской областной больнице. У нас есть четкая система, которой я следую уже 10 лет. Когда ребенок находится в больнице, мы четко знаем, что ему нужно, получаем информацию от врачей, видим каждую копейку на его счету. Мне нужен четкий контроль. Мы не можем работать по-другому.

- Все ведущие фонды работают также. Так ведь?

- Да, только по запросу врачей. Все строго. В этом и заключается суть фонда: отследить, кому нужна помощь, в каком размере, четко ее предоставить и отчитаться. Это еще и защита от мошенников.

- Какая сейчас с ними ситуация? Раньше ведь много было недобропорядочных фондов.

- К сожалению, сейчас это тоже имеет место быть. Пока я не вижу никакой борьбы с этими фондами-мошенниками. Они просто работают в свое удовольствие, собирают деньги и непонятно на что их тратят.

- Как человек может поспособствовать тому, чтобы благотворительность была чище?

- Этот вопрос очень сложный. Я вообще считаю, что надо собираться фондам, которые действительно работают, садиться за стол переговоров и находить пути решения, привлекать СМИ и правоохранительные органы. Но одна победа состоялась. В преддверии чемпионата мира по футболу мы написали письмо в адрес главы региона Глеба Никитина, что по Нижнему Новгороду ходят люди с коробками и просят деньги. Их больше нет.

- Хочу поговорить о мероприятиях, которые вы проводите. Вы же не только финансами помогаете, но и психологически. Проводите праздники. Расскажите об этом.

- Да, мы оказываем психологическую помощь и детям, и их родителям, оплачиваем психолога. Также мы организовываем праздники, мастер-классы, игры для детей в больничных стенах. Для выздоровления это тоже необходимо. Стараемся делать это еженедельно, иногда даже чаще. У родителей сразу появляется надежда.

- Ваша главная акция – ежегодный благотворительный вечер, на котором подводятся итоги. Но есть ведь еще много других мероприятий?

- Да, и не только наш фонд их организовывает. Это очень приятно, что другие люди придумывают креативные мероприятия, продают билеты или ставят кубы на сбор пожертвований. Звонят, спрашивают, нужны ли срочно деньги, мы даем им фото и имена. И потом по итогам этих, уже не наших акций люди приносят деньги – это очень приятно.

Сейчас у нас зарождается новое направление нашей деятельности. Мы познакомились с очень квалифицированным врачом, который рассматривает человека как целостную систему. Она очень заинтересована поработать с нашими родителями. Она будет начитывать им лекции, как правильно вести себя с ребенком, как часто проверять здоровых детей, чем кормить. Она готова читать на этапе профилактики, а также на этапе восстановления после болезни. Это очень важно, чтобы родители понимали, как себя вести.