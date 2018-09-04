2018-09-04T11:41:08+03:00
Общество

«Он каждый день просился на поиски Маши Люлиной»: В Богородске пропал 27-летний Алишер Назаров

У мужчины имеется инвалидность
Валерия ГРОМОВА
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В Богородске пропал 27-летний Алишер НазаровВ Богородске пропал 27-летний Алишер Назаров
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Два дня назад, 2 сентября 2018 года, в Богородске пропал 27-летний Алишер Назаров. Последний раз мужчину видели около ФОКа на улице Чернышевского у штаба поисков 9-летней Маши Люлиной. Как рассказал «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин, Назаров постоянно выдвигался в добровольцы, чтобы помочь найти Машу.

- Он приходил к штабу каждый день, но ни на какие прочесы территории его не брали. У этого молодого человека инвалидность. В лучшем случае, что ему давали делать, - это расклеивать рядом ориентировки с фотографией и приметами Маши, - пояснил Шухрин.

Тем временем нижегородцы в соцсетях подняли панику: якобы Назаров пошел на поиски Маши и исчез. Однако волонтеры эту информацию отрицают, они сейчас пытаются разобраться, откуда появились такие слухи.

- Непонятно, куда пропал мужчина 2 сентября, потому что никаких заданий по поиску Люлиной ему не давали. В регистрационных листах его тоже нет. Кстати, там был на поисках похожий на него мужчина, который участвовал в заданиях. Может, спутали. Но именно Алишер Назаров на поисках не был, - заявил координатор ПСО «Волонтер».

Шухрин не отрицает, что Алишер мог отправиться на поиски девочки самостоятельно, без волонтеров. Мог поехать в другие населенные пункты, чтобы расклеить ориентировки.

- В любом случае человек пропал – это плохо. И его нужно искать! – подытожил волонтер.

Приметы пропавшего Алишера Назарова: среднее телосложение, рост 175 сантиметров, темно-русые короткие волосы, светлые глаза.

Мужчина был одет в черную футболку с надписью Reebok, серые штаны и серые кроссовки. При себе у него была темная сумка через плечо.

Особые приметы: плохо разговаривает, сутулится. Пропавший нуждается в медицинской помощи, он страдает инвалидностью.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Алишера, позвоните волонтерам по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию: 102.

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