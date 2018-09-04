96-летняя нижегородка 20 лет не могла получить паспорт и семь месяцев - пенсию

СЕГОДНЯ 10:27 2018-09-04T10:30:12+03:00

Надежда Четвергова теперь с паспортом не расстается и, как поговаривают родственники, спать ложится вместе с документом под подушкой. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Документы Надежды Четверговой утерялись во время войны и восстановить их получилось лишь на 96-ом году жизни

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96-летняя Надежда Четвергова жила в селе Бармино Лысковской области не всегда. В 1998 году женщина переехала из Казахстана в Россию поближе к дочери. Из-за потерянного во время войны свидетельства о рождении бывший педагог осталась на 20 лет без льгот и на семь месяцев без пенсии.

Родом из Казахстана

Надя всегда хотела быть учителем, поэтому вопрос о выборе профессии после школы перед выпускницей не стоял. А в 16 лет Надя уже отучилась в педагогическом училище и работала с начальными классами. Приветливую учительницу очень любили школьники и позднее Надежду признали «Заслуженным учителем народного просвещения». Своей профессии женщина осталась верна до самой пенсии – работала заведущей начальной школы пока могла ходить.

С возрастом Надежда все чаще стала обращаться в больницу – болели ноги. В юности девушку сбил автомобиль, но осложнения стали проявляться позднее. Когда Надежда, изможденная постоянной госпитализацией уже не смогла самостоятельно передвигаться, женщину забрала к себе в Россию дочь. Отныне уроженка Казахстана поселилась в селе Бармино Нижегородской области.

Никто и звать никак

Людмила Фирсова оформила маме временную прописку, которую продлевали каждый октябрь.

- Я пыталась оформить гражданство, но свидетельство о рождении утерялось во время войны. В архиве нам тоже не помогли. Моя мама оказалась без документов в чужой стране, мы не могли ничего доказать, не убедило даже свидетельство о браке, - рассказала Людмила Фирсова.

- Люд, в газете написали, что к Дню Победы ветеранам премии выпишут! – радовалась Надежда каждый раз перед девятым мая. Но премии и прочие льготы обходили женщину стороной 20 лет. В то время как соседи заходили к Фирсовым и хвастались премиальными пятью тысячами, женщина уходила в комнату и горько плакала.

- Мама столько слез пролила! Неужели нельзя было рассмотреть ситуацию индивидуально? Человек уже пожилого возраста, разве так можно! – у дочери каждый раз разрывалось сердце при виде плачущей матери.

Терпение окончательно лопнуло, когда Надежде отказались выдавать без документов пенсию. После этого случая женщина с замиранием сердца ждала заветной ежемесячной даты, но история повторялась. Без пенсии в 9000 рублей Надежда просидела семь месяцев. Тогда Людмила поняла – нужно срочно искать помощи.

Долгожданный документ

- Мы увидели по телевизору, что седьмого июня будет прямая линия с президентом. Мы не очень верим во все это. Ведь к Владимиру Владимировичу обращаются миллионы. Но терять нам было уже нечего, - Людмила вспомнила день, когда к ней пришла идея написать президенту.

В этот же день Людмила описала проблему в электронном письме, отправила на указанную почту. На удивление спустя неделю пришел ответ – «собирайте документы».

Девятого августа сияющую и помолодевшую Надежду было не узнать. В торжественной обстановке сотрудники руководства ГУ МВД России по региону вручили уроженке Казахстана российское гражданство и дрожащим от счастья голосом Надежда произнесла клятву верности России. За заграничную учительницу переживали жители всего села и в этот день все высыпали на улицу порадоваться за соседку.

Через 10 дней к Надежде заглянул с тортом, цветами и подарками генерал-майор полиции Юрий Кулик. С наилучшими пожеланиями генерал-майор вручил ошарашенной женщине новенький электрический самовар с чайником и паспорт.

- Надежда Четвергова была гражданкой Казахстана, а после распада СССР переехала в Нижегородскую область к своим детям. Но получить новый паспорт женщине сразу не удалось. Дело в том, что еще в годы Великой Отечественной войны было потеряно ее свидетельство о рождении, а без него невозможно было собрать полный пакет документов для получения российского гражданства, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Она с ним теперь даже спать ложится. И разглядывает все время, - поделилась наблюдениями дочка Надежды Четверговой. – Мы уже с мужем и не надеялись, что мама доживет до этого момента. Теперь она счастлива.