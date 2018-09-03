2018-09-03T20:51:25+03:00
Культурные люди

Всеволод Коршунов: «Фильм Эйзенштейна «Иван Грозный» невероятно актуален. Он о том, как власть развращает»

Киновед рассказал о запрещенном шедевре великого режиссера на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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Старший преподаватель ВГИК, преподаватель и куратор в Московской школе кино, шеф-редактор отдела документальных фильмов и сериалов телеканала «Россия-Культура» Всеволод КоршуновСтарший преподаватель ВГИК, преподаватель и куратор в Московской школе кино, шеф-редактор отдела документальных фильмов и сериалов телеканала «Россия-Культура» Всеволод КоршуновФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 27 августа по 1 сентября в центре культуры «Рекорд» прошел Пятый фестиваль «Нижегородский кинограф». Кроме кинопоказов, состоялась лекция сценариста, редактора, киноведа, шеф-редактора отдела документальных фильмов и сериалов телеканала «Россия — Культура», лауреата ТЭФИ Всеволода Коршунова о запрещенном шедевре Сергея Эйзенштейна – второй серии фильма «Иван Грозный».

На Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM Всеволод Коршунов рассказал об актуальности этого фильма сегодня, поделился своим видением современного российского кинематографа и дал оценку феномену «регионального кино».

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Всеволод Коршунов: «Фильм Эйзенштейна «Иван Грозный» невероятно актуален. Он о том, как власть развращает»

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