Всеволод Коршунов: «Фильм Эйзенштейна «Иван Грозный» невероятно актуален. Он о том, как власть развращает»
С 27 августа по 1 сентября в центре культуры «Рекорд» прошел Пятый фестиваль «Нижегородский кинограф». Кроме кинопоказов, состоялась лекция сценариста, редактора, киноведа, шеф-редактора отдела документальных фильмов и сериалов телеканала «Россия — Культура», лауреата ТЭФИ Всеволода Коршунова о запрещенном шедевре Сергея Эйзенштейна – второй серии фильма «Иван Грозный».
На Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM Всеволод Коршунов рассказал об актуальности этого фильма сегодня, поделился своим видением современного российского кинематографа и дал оценку феномену «регионального кино».
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Всеволод Коршунов: «Фильм Эйзенштейна «Иван Грозный» невероятно актуален. Он о том, как власть развращает»