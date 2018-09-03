«Пока техника не сменит людей, такие трагедии будут повторяться» - полковник Виктор Баранец о взрыве на заводе Свердлова

3 Сент. 10:00 2018-09-03T20:55:36+03:00

Число жертв взрыва боеприпасов на оборонном предприятии увеличилось до пяти человек Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Число жертв взрыва боеприпасов на оборонном предприятии увеличилось до пяти человек

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31 августа в Дзержинске на заводе имени Свердлова произошла страшная трагедия, унесшая жизни нескольких человек. В этот день в 9:55 в одном из цехов во время утилизации боеприпасов прогремел сильный взрыв. Погибли пять человек, пострадали шестеро.

1 сентября в Дзержинске был объявлен трехдневный траур по погибшим. По результатам проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, которое повлекло за собой смерть нескольких лиц.