«Пока техника не сменит людей, такие трагедии будут повторяться» - полковник Виктор Баранец о взрыве на заводе Свердлова
Число жертв взрыва боеприпасов на оборонном предприятии увеличилось до пяти человек
Число жертв взрыва боеприпасов на оборонном предприятии увеличилось до пяти человекФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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31 августа в Дзержинске на заводе имени Свердлова произошла страшная трагедия, унесшая жизни нескольких человек. В этот день в 9:55 в одном из цехов во время утилизации боеприпасов прогремел сильный взрыв. Погибли пять человек, пострадали шестеро.
1 сентября в Дзержинске был объявлен трехдневный траур по погибшим. По результатам проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, которое повлекло за собой смерть нескольких лиц.
«Пока техника не сменит людей, такие трагедии будут повторяться» - полковник Виктор Баранец о взрыве на заводе Свердлова
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