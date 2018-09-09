2018-09-09T19:18:41+03:00
Общество

ФК «Нижний Новгород» одержал победу над ФК «Спартак-2»

Тренер ФК НН Дмитрий Черышев поблагодарил болельщиков за признание его лучшим тренером
Юлия ДАНЧЕНКО
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ФК «Нижний Новгород» одержал победу над ФК «Спартак-2». Фото: ФК ННФК «Нижний Новгород» одержал победу над ФК «Спартак-2». Фото: ФК НН
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Матч между ФК «Нижний Новгород» и московским «Спартаком-2» состоялся 8 сентября на стадионе «Нижний Новгород» и закончился победой нижегородцев, сообщает нижегородский футбольный клуб.

Хозяева уже к перерыву вели в два мяча. Оба своих гола Тимур Аюпов забил ударами головой с близкого расстояния. Сначала после подачи со штрафного Игнатовича и скидки Делькина на дальнюю штангу, а затем — с углового. Терешкин в обоих эпизодах был бессилен.

Во втором тайме красно-белые постарались навязать борьбу и спасти матч, однако хватило этого только на один мяч: отличился Руденко. Получив проникающую передачу от партнера, он ворвался в штрафную и неотразимо пробил в дальний нижний угол.

В самой концовке, бросив все силы в атаку, спартаковцы пропустили еще один гол. Скворцов убежал в контратаку по левому флангу и сделал подачу на Чирьяка, а Ловре обработал мяч и поймал вратаря красно-белых на противоходе.

В итоге ФК «Нижний Новгород» победил со счетом 3:1.

- Тяжелый матч. Молодые спартаковцы мне понравились. Они играли уверенно и раскрепощенно, забили нам хороший гол. Ну а мы сегодня здорово действовали на «стандартах» в первом тайме. А во втором при счете 2:1 соперник оголил зоны. И мы забили в концовке на контратаке еще один мяч, - рассказал после игры главный тренер ФК «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев. - Как я отношусь к тому, что Ловре снял футболку? Но он же забил гол, сделал то, что нужно сделать форварду. Это эмоции. Я тоже когда-то футболки бросал (улыбается). Рад, что мы прервали голевую засуху. Любимый игрок моего сына Дениса Ван Нистелрой говорил в свое время: «Голы – это как кетчуп. Сначала никак, а потом много». Так что, будем надеяться, сегодня мы перевернули эту бутылку с кетчупом.

Поблагодарил Дмитрий Черышев и за признание его лучшим тренером.

- Болельщики признали меня лучшим тренером августа в ФНЛ. Я очень благодарен им за это, - сказал Дмитрий Черышев. - Первым меня поздравил Денис, потом еще было много звонков. Спасибо всем за поддержку. Мы будем еще больше работать, чтобы ни в коем случае не останавливаться на достигнутом, а радовать вас красивой игрой и положительными результатами.

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