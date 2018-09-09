СЕГОДНЯ 18:50 2018-09-09T19:23:23+03:00

Явка на выборах губернатора Нижегородской области 2018 на 18.00 составила более 33 процентов Фото: Андрей ВОВК

За весь день зафикисровано шесть нарушений

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Сегодня, 9 сентября, на выборах губернатора Нижегородской области 2018 уже проголосовало 33,83 процентов от общего количества жителей региона. Самыми активными по-прежнему остаются жители Починковского района - 77,99 процентов, Дивеевского района - 76,94 процента и Шаранговского района - 73,79 процентов. Самые низкие показатели у Дзержинска - чуть больше 17 процнтов и у Кстова - чуть больше 18 процентов.

В Нижнем Новгорде в лидеры по количес ву проголосовавших вырвался Сормовский район.

Выбрать депутата, который представит Нижегородскую область в Государственной думе РФ, пришло немного меньше нижегородцев – 28,48 процентов.

За депутатов Законодательног собрания Нижегородской области проголосовало только 19,77 процентов нижегородцев.

За весь день Ситуационный центр зафиксировал всего девять незначительных нарушений, которые не повлияли на результаты выборов.

- В процессе видеомониторинга операторы Ситуационного центра заметили, что на одном из участков на избирательных кабинах для голосования отсутствуют шторы. Это квалифицируется как нарушение. После звонка в избирательную комиссию нарушение было немедленно устранено. Процесс устранения нарушения в Ситуационном центре наблюдали в прямом эфире», - рассказал руководитель Ситуационного центра Евгений Семенов.

Напомним, 9 сентября проходят выборы губернатора Нижегородской области 2018. Кроме того, жители области будут выбирать депутата в Государственную думу РФ, а также несколько депутатов в Законодательное собрание Нижегородской области. Также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

В этот же деть состоится голосование за Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года.

В Нижегородской области открылись все 2 171 постоянный и 3 временных избирательных участка. Все они будут работать до 20.00