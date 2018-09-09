2018-09-09T16:46:14+03:00
Общество

«У новых врио губернатора есть рейтинг надежды», - Григорий Казанков о выборах губернатора Нижегородской области 2018

Федеральный политолог, политконсультант Григорий Казанков прокомментировал ход избирательной кампании и влияние федерального центра на выборы в регионах
Андрей ВОВКЮлия ДАНЧЕНКО
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«У новых врио губернатора есть рейтинг надежды», - Григорий Казанков о выборах губернатора Нижегородской области 2018«У новых врио губернатора есть рейтинг надежды», - Григорий Казанков о выборах губернатора Нижегородской области 2018Фото: Андрей ВОВК
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- Влияние федерального центра на выборы в регионах идет по двум направлениям. Первое - это влияние, которое идет по всей стране. Это влияние очень сильно чувствуется, потому что возникли темы, по которым общество и власти имеют кардинально разные точки зрения. И власть регионов оказалась в сложной ситуации. С одной стороны, за пенсионную реформу, рост налогов, цен на бензин и прочие негативные истории региональная власть не несет ответственности, с другой стороны, люди не разделяют региональную и федеральную власть. Но и сама региональная власть не может отделить себя от федеральной, потому что она в нашей существующей системе есть ее прямое продолжение. И интересно наблюдать за тем, как в разных регионах с задачей справляются кандидаты и партии, которые баллотируются на выборах. И интересно будет посмотреть, к каким результатам это приведет.

Есть второй способ влияния федерального центра на избирательные кампании - это способ фактического управления избирательными кампаниями из центра, постоянного мониторинга, внесения корректив, определения основных доминант избирательной кампании губернатора или партии власти. И должен сказать, что на этих выборах ощущается минимальное вмешательство федерального центра. Это тоже интересная история. Посмотрим, как она сработает. В значительной степени регионы сами определяю т, какую региональную повестку им формировать, как формировать образ кандидата, как расставлять акценты в отношении кандидатов и федерального центра. В этом смысле свобода большая, но, с другой стороны, и ответственность большая, потому что здесь нельзя ошибиться.

И еще один вопрос, ответ на который хотелось бы получить и обсудить. У нас есть ряд кандидатов в губернаторы, которые недавно стали временно исполняющими обязанности, пришли в новые для себя регионы и, фактически проработав около года, сейчас избираются. И есть другая группа губернаторов, которая достаточно давно на своих должностях, с которых есть, за что спросить избирателям и которые сейчас идут на выборы в очередной раз. Интересно посмотреть на результаты представителей одной и другой группы. Вот у меня есть ощущение, что вторым гораздо тяжелее, потому что если у первых есть рейтинг надежды, в общем они пока еще не отвечают за то, что происходило в регионе в последние годы, за то состояние, которое в регионе есть на данный момент. То у второй группы ответственность наступила в полный рост, они должны отчитаться, они должны объяснить, почему происходит так, а не иначе, а гражданам не очень нравится в большинстве, что происходит. Это видно из социологии, социальное самочувствие у людей умеренно-пессимистичное. Анализ этого будет очень важен, чтобы определить, как будет эволюционировать политическая ситуация в стране и как должна меняться политическая система, - заявил Григорий Казанков.

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