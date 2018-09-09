СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-09T12:19:20+03:00

Все кандидаты в губернаторы уже проголосовали на своих участках

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Глеб Никитин уже принял участие в выборах губернатора Нижегородской области 2018. На избирательный участок в Зеленом городе он пришел вместе с женой.

- Я всегда голосовал на выборах, но сегодня здесь, в Нижегородской области, делаю это с особым чувством, особым значением, особой ответственностью и особым смыслом, - сказал Глеб Никитин.

Глеб Никитин принял участие в выборах губернатора Нижегородской области 2018. Фото: Александр ВоложанинФото: СОЦСЕТИ

Также Глеб Никитин отдал свой голос за Стратегию развития региона, голосование за которую проходит 9 сентября на всех счетных участках, расположенных в тех же помещениях, что и избирательные участки.

Кандидат от НРО КПРФ Владислав Егоров отметил, что «каждому жителю Нижегородской области нужно обязательно прийти на избирательный участок и определить будущее развитие региона на ближайшие годы».

- Как известно, неучастие в выборах не освободит вас от их результатов, или как говорил Черчилль, плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят голосовать», - подчеркнул Владислав Егоров.

Александр Курдюмов принял участие в выборах губернатора Нижегородской области 2018Фото: СОЦСЕТИ

Кандидат на должность губернатора от НРО ЛДПР Александр Курдюмов пригласил избирателей принять участие в голосовании.

- Сегодня у меня отличное настроение, как и у всех избирателей Нижегородской области. Мы выбираем нижегородскую власть, и, я уверен, что самая активная часть населения придет на выборы. А кто не придет, тот проиграет, - сказал Александр Курдюмов.

Кандидат на должность губернатора от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Александр Быков также принял участие в голосовании.

- Сегодня очень важный день для всей области, для каждого из нас. День, когда мы выбираем будущее. Во время предвыборной кампании и мною, и другим кандидатами было сказано не мало слов, теперь пришло время воплощать эти слова в дела. Впереди не простая, но очень нужная всем нижегородцам работа, - сказал Александр Быков.

Галина Клочкова, кандидат от НРО «Справедливая Россия», пришла на избирательный участок со своей семьей.

- Я хочу обратиться ко всем нижегородским семьям: приходите на выборы вместе с детьми, чтобы они знали, что есть вещи, которые взрослые люди делать не только могут, но и обязаны. Необходимо объяснять детям, что мы делаем все, чтобы их жизнь была лучше: участвуем в общественной жизни, помогаем другим людям и участвуем в выборах, - сказала Галина Клочкова.

Напомним, 9 сентября проходят выборы губернатора Нижегородской области 2018. Кроме того, жители области будут выбирать депутата в Государственную думу РФ, а также несколько депутатов в Законодательное собрание Нижегородской области. Также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

В этот же деть состоится голосование за Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года.

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.