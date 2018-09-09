Нижегородец Денис Черышев выложил фото своей возлюбленной с очень трогательной подписью

СЕГОДНЯ 10:40 2018-09-09T11:10:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородец Денис Черышев, который после недавнего чемпионата мира по футболу, стал любимцем российской публики, выложил на своей странице в Instagram фотографию своей возлюбленной Кристины Кобе. Пара вместе уже несколько лет. Но Денис редко выкладывает фотографии Кристины, но о важных событиях все же рассказывает своим поклонникам. Хотя порой с большими задержками.

Так получилось и в этот раз. На своей страничке Денис выложил фотографию с празднования дня рож дения Кристины. Видимо, грустит влбленный футболист во время игр сборной России, которые сейчас проходят в Ростове-на-Дону. А потому выложил совместное фото, где они счастливые катаются на гондоле по каналам Венеции. Снимок Денис подписал: «С Днем рождения, моя маленькая принцесса» и снабдил его сердечком.

Подписчики Дениса тут же принялись комментировать романтическое фото.

- Божеее! Как это мило! Поздравляю! – написала nastya_life_1.

- Вы очень красивая пара. Счастья вам, - поздравила tanya_batueva.13.

- Какие вы красивые! С днем рождения прекрасную Кристину! Счастья вам, -присоединилась Itvikaa.