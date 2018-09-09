Начались выборы губернатора Нижегородской области 2018

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-09T09:06:48+03:00

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Сегодня, 9 сентября, проходят выборы губернатора Нижегородской области. Кроме того, жители области будут выбирать депутата в Государственную думу РФ, а также несколько депутатов в Законодательное собрание Нижегородской области. Также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

В этот же деть состоится голосование за Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года.

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Напомним, что на пост губернатора претендуют Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Егоров (КПРФ), Галина Клочкова ("Справедливая Россия"), Александр Курдюмов (ЛДПР) и Александр Быков ("Партия пенсионеров за социальную справедливость").

На довыборах в Госдуму VII созыва по округу №129 участвуют: Дмитрий Сватковский ("Единая Россия"), Николай Рябов (КПРФ), Татьяна Гриневич ("Справедливая Россия"), Алексей Круглов (ЛДПР), Олег Родин (партия "Яблоко"), Илья Ульянов ("Коммунисты России") и Вадим Орешин (самовыдвижение).

На пост депутата городской думы Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу №17 претендуют: Сергей Горин ("Единая Россия"), Алексей Репников ("Яблоко"), Антон Москаленко ("Справедливая Россия"), Дмитрий Николаев (ЛДПР), и Михаил Завьялов (КПРФ).

Дополнительные выборы в региональное Заксобрание

Дополнительные выборы в Законодательное собрание Нижегородской области 9 сентября будут проходить в одномандатном избирательном округе № 6, на который приходится часть Канавинского района Нижнего Новгорода. На место депутата от этого округа претендуют четыре кандидата:

Владимир Борисович Глазов, военный пенсионер (НРО ЛДПР);

Артем Николаевич Баранов, уполномоченный от первичной профсоюзной организации Нижегородской области в ОАО «ГАЗ» по бизнес-единице «производство автомобильных агрегатов» (НРО «Единая Россия»);

Владимир Антонович Москаленко, помощник депутата регионального Законодательного собрания (НРО «Справедливая Россия»);

Василий Петрович Овсянников, артист-вокалист ГБУК «Москонцерт» (НРО КПРФ).