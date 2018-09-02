«Фабрику растений» от АПЗ представили на форуме «Армия-2018»

2 Сент. 15:00 2018-09-03T13:13:27+03:00

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«Фабрика растений» - автономный аэропонный модуль, предназначенный для круглогодичного выращивания овощей и зелени с повышенным содержанием витаминов – представлена на форуме «Армия-2018». Это совместный проект производственного департамента Арзамасского приборостроительного завода в Рязани, НПЦ «Красное знамя», Института биохимической физики имени Эмануэля и компании «Эконорм». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

- Аэропонная установка полностью исключает сезонность выращивания растений, использования субстратов и применение химических средств защиты. Она не зависит от внешней среды, экономно расходует воду, свет и удобрения, и в итоге дает натуральную, экологически чистую продукцию, - рассказывает директор компании «Эконорм» Игорь Костин.

На форуме в аэропонном комплексе были выращены мята, базилик и несколько сортов салата, однако это далеко не полный перечень того, что можно выращивать на «Фабрике растений». Установка позволяет выращивать и картофель, и огурцы, и помидоры, и многое другое. Одна из ее особенностей заключается в том, что здесь не требуется почва – вместо грунта корни растений погружаются в питательный раствор. Это исключает возникновение болезней растений, а значит, не требуется и использование ядохимикатов.