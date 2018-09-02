Умер нижегородский актер Святослав Ушаков

2 Сент. 23:25 2018-09-02T23:36:35+03:00

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1 сентября 2018 года на 97-м году жизни скончался старейший артист Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького Святослав Ушаков. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Что именно стало причиной смерти актера, пока не сообщается.

Святослав Михайлович Ушаков родился 1 февраля 1922 года в семье коневодов – его отец, Михаил Федорович Ушаков, руководил всем коневодческим делом Нижегородского края. Юный Святослав был знаком со знаменитым режиссером и актером Николаем Собольщиковым-Самариным, и именно он посоветовал молодому человеку поступить в театральное училище имени Щепкина. По окончании училища Святослав Ушаков был принят в труппу Горьковского театра драмы.

За свою долгую творческую жизнь Святослав Ушаков сыграл более 220 ролей, и еще при жизни стал настоящей легендой театра. Даже в 94 года он еще выходил на сцену нижегородского театра драмы в спектакле «Нахлебник». А позднее, уйдя на заслуженный отдых, Святослав Михайлович не пропускал ни одной премьеры в родном театре.

В числе ролей Святослава Ушакова - Петя Трофимов из "Вишневого сада", Бенедикт из "Много шума из ничего", Иван Петрович из "Униженных и оскорбленных", Райский из "Обрыва" и многие другие.

Прощание со Святославом Ушаковым состоится в нижегородском театре драмы во вторник, 4 сентября 2018 года, в 11:00.