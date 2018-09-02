СЕГОДНЯ 21:55 2018-09-02T22:08:41+03:00

96-летняя нижегородка более двадцати лет не могла получить паспорт Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

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Жительница Лысковского района Нижегородской области Надежда Четвергова на 1 сентября получила долгожданный подарок – паспорт Российской Федерации. Из 96 лет жизни более двадцати лет женщина провела без основного документа гражданина. А все потому, что и гражданкой России Надежда не являлась.

- Надежда Четвергова была гражданкой Казахстана, а после распада СССР переехала в Нижегородскую область к своим детям. Но получить новый паспорт женщине сразу не удалось. Дело в том, что еще в годы Великой Отечественной войны было потеряно ее свидетельство о рождении, а без него невозможно было собрать полный пакет документов для получения российского гражданства, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Лишь теперь, после вмешательства руководства ГУ МВД России по региону, проблему удалось решить. В августе 2018 года Надежда Четвергова наконец-то получила российской гражданство, а 1 сентября генерал-майор полиции Юрий Кулик лично приехал и вручил пенсионерке долгожданный документ.

- Уверен, что теперь, с паспортом гражданина Российской Федерации, вы проживете как минимум до ста лет! – пожелал Юрий Кулик новоиспеченной гражданке.