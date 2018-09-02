СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-02T15:23:08+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в мероприятиях молодежного фестиваля «Высота», который прошел 1 сентября 2018 года сразу на трех площадках: в Александровском саду, на площади Минина и Пожарского и в ГЦСИ «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин: «Фестиваль «Высота» должен стать ежегодным». Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

- Меня очень порадовало, что все это организовано самими ребятами, молодежью. Это общественная инициатива, которую мы поддержали. Я вижу, что здесь нет ничего искусственного и навязанного. Мы будем обязательно продолжать фестиваль, делать его ежегодным, так как он превзошел все ожидания по количеству участников и мероприятий, - отметил Глеб Никитин.

Особенно понравились главе региона спортивная зона и концертные площадки, а также зона релакса и отдыха в Александровском саду.

- Конечно, нынешнее состояние Александровского сада не соответствует расположению и истории, но такие события делают его точкой притяжения, - добавил Глеб Никитин.

Глеб Никитин: «Фестиваль «Высота» должен стать ежегодным». Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

По данным организаторов фестиваля, мероприятие посетили в общей сложности почти 25 тысяч человек.

- Мы уверены, что в следующем году возьмем новую высоту! И молодежные объединения, и спортсмены, и киберспортсмены, и те, кто занимается творчеством, были готовы поучаствовать в фестивале и поддержать его. Они не только стали организаторами площадок, но и привлекли свою аудиторию, что и помогло нам побить все ожидания по количеству гостей, - подчеркнула член Совета по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области Татьяна Старова.