Лось Трюльник из БК «Нижний Новгород» прошел в шоу «Танцы» на ТНТ
Шоу «Танцы» на ТНТ идет уже пятый год, но ни разу до сих пор кастинги не проходили в Нижнем Новгороде. На этот раз создатели проекта решили исправить это – один из отборочных туров в пятый сезон состоялся именно в столице Поволжья. И оказался весьма урожайным на таланты! «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» узнала, кто из нижегородцев побывал на кастинге и кому жюри сказало заветные слова «Ты в «Танцах».
Эльмира Байрамова, 17 лет
Юная восточная красавица уже десять лет занимается танцем живота. Перед кастингом ведущая Ляйсан Утяшева честно предупредила девушку – с этим стилем в шоу проходят редко. Но Эльмира заверила, что в своих силах не сомневается – и не подвела.
- Вай-вай-вай, как же хорошо-то было! – признался после танца Эльмиры Мигель.
- Мне очень понравилось, - сказала Юлия Ахмедова. – Хочется аплодировать.
- Лучший belly-dance, который я когда-либо видела на проекте! – оценила Ляйсан Утяшева, встречая Эльмиру за сценой после выступления.
Антонина Шарабина, 24 года
- Мой родной Богородск – маленький и уютный город, но вот с танцами у нас все плохо. Есть только русские народные и эстрадные. Современные направления танцую я одна из всего города, - рассказала Антонина. Учиться танцевать девушке пришлось самой – лишь пару лет назад она начала ездить на мастер-классы.
В своем танце Тоня «оживила» пиджак – зал одобрительно загудел, а вот жюри «фишку» не оценило.
- Это настолько старый прием, что он обычно вызывает раздражение, но, поскольку вы из Богородска, я вам это прощаю, - заявил Мигель.
- А я не хочу прощать. Слишком много было штампов, кроме пиджака, - сказал Егор Дружинин.
- Признаюсь, я ожидала меньшего. Вы убедительно скрываете то, что вы самоучка. И я не вижу причины сказать вам «нет». У вас есть все шансы, и вы в «Танцах»! – решила судьбу Тони Татьяна Денисова.
Евгений Тюрин, 24 года
У Евгения Тюрина необычная работа – многие нижегородцы не раз видели его, но не знали его в лицо. А все потому, что выступает он в костюме Лося Трюльника из группы поддержки баскетбольного клуба «Нижний Новгород».
- Танцую я иллюзорные стили – вейвинг, робот. А танцевать начал с 2005 года, с дискотеки в детском санатории в Городце, - рассказал о себе Женя.
- Чего-то я, ребята, не понял, - высказался после выступления Егор Дружинин.
- А мне понравилось. В некоторых моментах я просто обалдел, - возразил Мигель.
- Я думал, что если танцы иллюзорные, то и история должна быть иллюзорной. А ты ее не рассказал, - продолжил Егор.
- Мне кажется, ты такой персонаж, который может влюбить в себя телезрителей. Ты клевый, я бы за тебя голосовала, - призналась Юлия Ахмедова.
- Ты в «Танцах»! – резюмировал Мигель.
Денис Кузнецов, 17 лет
Полноватый и одетый в необычное длинное одеяние Денис поразил жюри до глубины души. Юноша выбрал стиль вог, основанных на модельной походке и подиумных движениях.
- Почему ты так легко делаешь то, что с твоей комплекцией должно даваться тебе с трудом, а то, что все делают легко, не делаешь вообще? – удивился Егор Дружинин. – Жаль, что вог – не так дисциплина, которую преподают из-под палки. Я б тебя из зала не выпускал!
Посоветовавшись, жюри решило, что пока Денис не в «Танцах», но проект будет ждать его через годик-два – при условии, что юноша будет как следует тренироваться.
- Только не худей! – единогласно попросило жюри.
Любовь Evil Meow, 25 лет
Любовь вышла на сцену на запредельно высокой платформе и исполнила яркий и страстный танец с использованием журнального столика. Мигель после выступления признался, что первую половину танца он только и следил за столиком – мол, эта модель часто разваливается в самый неподходящий момент. Но, к счастью, все обошлось.
Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин не смогли сразу однозначно ответить, берут ли они Любу в проект. Но тут слово взяла Юлия Ахмедова.
- К несчастью для наставников, я могу решить все одна. Вы в «Танцах»! – заявила юмористка.
Алиса Шмидт, 19 лет
Последней вышедшей на сцену нижегородкой стала 19-летняя Алиса Шмидт, танцующая стиль экспериментал.
- Это же была чуть-чуть задача – иногда плохо танцевать? – спросил Мигель.
- Что? А, да, конечно, - закивала Алиса.
Непосредственность участницы понравилась жюри, и Алиса тоже оказалась в проекте.