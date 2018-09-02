СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-02T14:22:24+03:00

Лось Трюльник из БК «Нижний Новгород» прошел в шоу «Танцы» на ТНТ. Фото: БК "Нижний Новгород"

Кроме того, кастинг прошли четыре нижегородки

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Шоу «Танцы» на ТНТ идет уже пятый год, но ни разу до сих пор кастинги не проходили в Нижнем Новгороде. На этот раз создатели проекта решили исправить это – один из отборочных туров в пятый сезон состоялся именно в столице Поволжья. И оказался весьма урожайным на таланты! «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» узнала, кто из нижегородцев побывал на кастинге и кому жюри сказало заветные слова «Ты в «Танцах».

Эльмира Байрамова, 17 лет

Юная восточная красавица уже десять лет занимается танцем живота. Перед кастингом ведущая Ляйсан Утяшева честно предупредила девушку – с этим стилем в шоу проходят редко. Но Эльмира заверила, что в своих силах не сомневается – и не подвела.

Кастинг на шоу "Танцы" прошел в Нижнем НовгородеФото: кадр с видео ТНТ.

- Вай-вай-вай, как же хорошо-то было! – признался после танца Эльмиры Мигель.

- Мне очень понравилось, - сказала Юлия Ахмедова. – Хочется аплодировать.

- Лучший belly-dance, который я когда-либо видела на проекте! – оценила Ляйсан Утяшева, встречая Эльмиру за сценой после выступления.

Антонина Шарабина, 24 года

- Мой родной Богородск – маленький и уютный город, но вот с танцами у нас все плохо. Есть только русские народные и эстрадные. Современные направления танцую я одна из всего города, - рассказала Антонина. Учиться танцевать девушке пришлось самой – лишь пару лет назад она начала ездить на мастер-классы.

Кастинг на шоу "Танцы" прошел в Нижнем НовгородеФото: кадр с видео ТНТ.

В своем танце Тоня «оживила» пиджак – зал одобрительно загудел, а вот жюри «фишку» не оценило.

- Это настолько старый прием, что он обычно вызывает раздражение, но, поскольку вы из Богородска, я вам это прощаю, - заявил Мигель.

- А я не хочу прощать. Слишком много было штампов, кроме пиджака, - сказал Егор Дружинин.

- Признаюсь, я ожидала меньшего. Вы убедительно скрываете то, что вы самоучка. И я не вижу причины сказать вам «нет». У вас есть все шансы, и вы в «Танцах»! – решила судьбу Тони Татьяна Денисова.

Евгений Тюрин, 24 года

У Евгения Тюрина необычная работа – многие нижегородцы не раз видели его, но не знали его в лицо. А все потому, что выступает он в костюме Лося Трюльника из группы поддержки баскетбольного клуба «Нижний Новгород».

- Танцую я иллюзорные стили – вейвинг, робот. А танцевать начал с 2005 года, с дискотеки в детском санатории в Городце, - рассказал о себе Женя.

Кастинг на шоу "Танцы" прошел в Нижнем НовгородеФото: кадр с видео ТНТ.

- Чего-то я, ребята, не понял, - высказался после выступления Егор Дружинин.

- А мне понравилось. В некоторых моментах я просто обалдел, - возразил Мигель.

- Я думал, что если танцы иллюзорные, то и история должна быть иллюзорной. А ты ее не рассказал, - продолжил Егор.

- Мне кажется, ты такой персонаж, который может влюбить в себя телезрителей. Ты клевый, я бы за тебя голосовала, - призналась Юлия Ахмедова.

- Ты в «Танцах»! – резюмировал Мигель.

Денис Кузнецов, 17 лет

Полноватый и одетый в необычное длинное одеяние Денис поразил жюри до глубины души. Юноша выбрал стиль вог, основанных на модельной походке и подиумных движениях.

Кастинг на шоу "Танцы" прошел в Нижнем НовгородеФото: кадр с видео ТНТ.

- Почему ты так легко делаешь то, что с твоей комплекцией должно даваться тебе с трудом, а то, что все делают легко, не делаешь вообще? – удивился Егор Дружинин. – Жаль, что вог – не так дисциплина, которую преподают из-под палки. Я б тебя из зала не выпускал!

Посоветовавшись, жюри решило, что пока Денис не в «Танцах», но проект будет ждать его через годик-два – при условии, что юноша будет как следует тренироваться.

- Только не худей! – единогласно попросило жюри.

Любовь Evil Meow, 25 лет

Любовь вышла на сцену на запредельно высокой платформе и исполнила яркий и страстный танец с использованием журнального столика. Мигель после выступления признался, что первую половину танца он только и следил за столиком – мол, эта модель часто разваливается в самый неподходящий момент. Но, к счастью, все обошлось.

Кастинг на шоу "Танцы" прошел в Нижнем НовгородеФото: кадр с видео ТНТ.

Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин не смогли сразу однозначно ответить, берут ли они Любу в проект. Но тут слово взяла Юлия Ахмедова.

- К несчастью для наставников, я могу решить все одна. Вы в «Танцах»! – заявила юмористка.

Алиса Шмидт, 19 лет

Последней вышедшей на сцену нижегородкой стала 19-летняя Алиса Шмидт, танцующая стиль экспериментал.

Кастинг на шоу "Танцы" прошел в Нижнем НовгородеФото: кадр с видео ТНТ.

- Это же была чуть-чуть задача – иногда плохо танцевать? – спросил Мигель.

- Что? А, да, конечно, - закивала Алиса.

Непосредственность участницы понравилась жюри, и Алиса тоже оказалась в проекте.