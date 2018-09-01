7-летняя Маша Старостина пропала в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 22:07 2018-09-01T22:21:47+03:00

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Очередное исчезновение ребенка в Нижнем Новгороде – 1 сентября с территории дачного участка пропала семилетняя Маша Старостина. Ребенок является инвалидом. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Рысь».

- В Нижнем Новгороде объявлен срочный сбор на поиск. По прибытию, сбор СНТ Березки-1 на Московском шоссе, - говорится в сообщении. - Координаты точки сбора 56.316544, 43.714115. Нужны люди, машины, фонари, пальчиковые и мизинчиковые батарейки

Форма одежды для волонтеров – теплая закрытая одежда и обувь, подходящая для леса. С собой необходимо иметь чай, воду, фонари, батарейки, сменную одежду и обувь.

Напомним, в Нижегородской области сейчас продолжаются поиски еще двух девочек. По странному стечению обстоятельств, их всех зовут Машами. В частности, ведутся поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая 1 августа уехала кататься на велосипеде на территории садового товарищества Борок в Кстовском районе и 9-летней Маши Люлиной, которая 20 августа гуляла возле дома на улице Комсомольская в Богородске и исчезла.

В ходе поисков волонтеры прочесывали и ближайшие леса, и окрестные территории. Однако следов девочек не нашли.