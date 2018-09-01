Интервал движения поездов метро изменится в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:23 2018-09-01T10:32:24+03:00

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Завсегдатаям нижегородского метро с 3 сентября 2018 года придется привыкать к новому графику движения поездов. Интервал движения изменится уже с понедельника.

- В связи с изменением режима работы станции метро «Стрелка и сокращением интервала движения в пиковое время с 3 сентября на метрополитене вводится новый график движения поездов, говорится в сообщении администрации Нижнего Новгорода. – Теперь станция метро «Стрелка» будет открываться в 05:15, а закрываться в 22:00.

Согласно новому графику, в период с 5:30 до 9:30 и с 15:30 до 19:30 на Сормовско-Мещерской линии интервал движения в будние дни будет составлять 7 минут, а в период с 9:30 до 15:30 и с 19:30 до 22:00 – 9 минут. По выходным в любое время интервал движения будет составлять 10 минут.

Схожие изменения произойдут и на автозаводской линии метро. Там в период с 5:30 до 9:30 и с 15:30 до 19:30 интервал движения в будние дни будет составлять 5 минут, а с 9:30 до 15:30 и с 19:30 до 22:00 – 8 минут. По выходным интервал движения в любые дни будет составлять 7 минут.

Также изменится и расписание движения поездов после 22:00. На участке от Парка культуры до станции метро «Московская» интервал составит 7 минут, от станции метро «Московская» до станции «Горьковская – 14 минут и от станции метро «Московская» до станции «Буревестник» - тоже 14 минут.