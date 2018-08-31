2018-09-01T16:22:05+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Ирина Тарасова: «После реформы системы школьного питания его стоимость повышать не планируется»

Директор городского департамента образования рассказала о готовности школ к новому учебному году на 92,8 FM
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ
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Директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода Ирина ТарасоваДиректор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода Ирина ТарасоваФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода Ирина Тарасова рассказала на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM о том, сколько первоклашек сядет за парты в этом году, хватает ли в школах учителей, какие школы будут ремонтировать, и что будет с системой школьного питания.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Ирина Тарасова: «После реформы системы школьного питания его стоимость повышать не планируется»

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