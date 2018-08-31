2018-08-31T20:59:06+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

«Взрывчатка всегда опасна, но требуется сильное воздействие, чтобы произошел взрыв» - главный инженер завода им. Свердлова

Общая площадь пожара составила свыше 100 квадратных метров, есть жертвы
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ
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31 августа на заводе имени Свердлова в Дзержинске прогремел взрыв31 августа на заводе имени Свердлова в Дзержинске прогремел взрывФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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31 августа на заводе имени Свердлова в Дзержинске произошло ЧП: прогремел взрыв, общая площадь разрушения составила около 100 квадратных метров: разрушена кровля, частично разрушена стена цеха. Трое погибших, четыре человека сильно пострадали, двое числятся без вести пропавшими…

Комментарии по поводу случившегося дали временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков и главный инженер завода им. Свердлова Михаил Лебедев. Также на место происшествия прибыл глава Нижегородской области Глеб Никитин.

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«Взрывчатка всегда опасна, но требуется сильное воздействие, чтобы произошел взрыв» - главный инженер завода им. Свердлова

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