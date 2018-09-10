2018-09-10T16:00:42+03:00
Общество

Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 10-16 сентября: еще немного тепла и дожди

Лето еще поборется за свои права
Юлия ДАНЧЕНКО
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Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 10-16 сентября: еще немного тепла и дождиПрогноз погоды в Нижнем Новгороде на 10-16 сентября: еще немного тепла и дождиФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Нынешняя осень радует нижегородцев теплой погодой. И, похоже, лето пока не хочет сдавать свои позиции. Согласно прогнозам gismeteo, в понедельник, 10 сентября, прохладно, днем всего +15 градусов, ночью +11 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный 4 м/с /, а при порывах будет достигать 10 м/с. Однако уже 11 сентября на улице потеплеет, и столбик термометра поднимется до +21 градуса. Да и ветер уже будет юго-восточный 4м/с, хотя при порывах его сила будет достигать 8 м/с. Ночь будет все такая же холодная - +11 градусов.

В среду, 12 сентября, станет еще теплее - +23 градуса. Но пройдет дождь. К тому же ожидается сильный южный ветер, порывы которого будут достигать 15 м/с. Хотя ночью будет теплее, чем в предыдущие дни - +15 градусов. В четверг, 13 сентября, немного похолодает, и температура воздуха составит +20 градусов. И снова синоптики обещают дожди и сильный ветер. Но на этот раз порывы южного ветра будут достигать 20 м/с. Температура ночью составит +16 градусов.

В пятницу, 14 сентября, на улице похолодает до +18 градусов. Дождей уже не будет. А вот ветер будет прохладный – западный 6 м/с, а при порывах 13 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +12 градусов.

В субботу, 15 сентября, будет еще достаточно тепло - +19 градусов. Облачно, но без дождей. Ветер будет дуть юго-западный 3 м/с, а при порывах 7 м/с. Ночью станет совсем холодно - +9 градусов. В воскресенье, 16 сентября, снова немного потеплеет, и воздух прогреется до +20 градусов. Будет дуть южный ветер 4 м/с, а при порывах достигнет 11 м/с. Прогнозируют синоптики и дожди. Ночью столбик термометра опустится до +14 градусов.

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