2018-09-10T14:29:07+03:00
Общество

В нижегородских школах с родителей требуют деньги

«Комсомолка» провела опрос среди читателей
Юлия ДАНЧЕНКО
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В нижегородских школах с родителей требуют деньгиВ нижегородских школах с родителей требуют деньгиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Чиновники в сфере образование множество раз говорили о том, что в школах не должны требовать деньги с родителей. Но начался новый учебный год, и родители вновь стали жаловаться на то, что с них опять требуют на ремонт школы или класса, на шторы, охрану, питьевую воду.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» решила провести опрос и выяснить, насколько распространена проблема школьных поборов в Нижнем Новгороде. Мы спросили у читателей: «Требуют ли в школе сдавать деньги?». И оказалось, абсолютное большинство читателей вынуждено платить школьные взносы.

Итоги голосования выглядят так:

- Да. Сразу назвали кругленькую сумму, которую нужно отдать в фонд школы - 44.71 процент,

- В течение года с нас постоянно требуют сдавать какие-то деньги - 29.41 процент,

- Мы платим только за питание и дополнительные занятия - 10.59 процентов,

- Требуют, но я не сдаю, у нас образование бесплатное, а все остальное – незаконно - 2.35 процентов,

- Никаких дополнительных денег в школе не собирают - 12.94 процента.

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