СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-10T13:59:36+03:00

Нижегородцы смогли проголосовать даже в Непале. Фото: Избирком Нижегородской области

В российском посольстве был открыт избирательный пункт

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Даже во время отдыха активные нижегородцы смогли проголосовать за кандидата в депутаты Государственной думы по 129-му одномандатному округу. Специально для них в российском посольстве столице Непала Катманду был открыт избирательный участок.

Нижегородцы смогли проголосовать даже в Непале. Фото: Избирком Нижегородской области

Сознательные нижегородцы стали приходить голосовать с самого утра.

- Моя командировка совпала с выборами, но мы с женой решили отдать свой гражданский долг и проголосовать, - с улыбкой рассказал нижегородец Александр Савинов.

Нижегородцы смогли проголосовать даже в Непале. Фото: Избирком Нижегородской области

Приходили на избирательный пункт и нижегородцы с маленькими детьми.

Нижегородцы смогли проголосовать даже в Непале. Фото: Избирком Нижегородской области

Напомним, 9 сентября проходил Единый день голосования, когда нижегородцы выбирали губернатора Нижегородской области, депутатов Законодательного собрания Нижегородской области, а также проходили довыборы в Государственную думу по 129-му округу.

Кроме того, нижегородцы голосовали за Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года.