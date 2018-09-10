Нижегородцы смогли проголосовать даже в Непале
Даже во время отдыха активные нижегородцы смогли проголосовать за кандидата в депутаты Государственной думы по 129-му одномандатному округу. Специально для них в российском посольстве столице Непала Катманду был открыт избирательный участок.
Нижегородцы смогли проголосовать даже в Непале. Фото: Избирком Нижегородской области
Сознательные нижегородцы стали приходить голосовать с самого утра.
- Моя командировка совпала с выборами, но мы с женой решили отдать свой гражданский долг и проголосовать, - с улыбкой рассказал нижегородец Александр Савинов.
Нижегородцы смогли проголосовать даже в Непале. Фото: Избирком Нижегородской области
Приходили на избирательный пункт и нижегородцы с маленькими детьми.
Нижегородцы смогли проголосовать даже в Непале. Фото: Избирком Нижегородской области
Напомним, 9 сентября проходил Единый день голосования, когда нижегородцы выбирали губернатора Нижегородской области, депутатов Законодательного собрания Нижегородской области, а также проходили довыборы в Государственную думу по 129-му округу.
Кроме того, нижегородцы голосовали за Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года.
Нижегородцы проголосовали в Непале.