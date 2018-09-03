Переходящий флаг Арзамаса вручили Арзамасскому приборостроительному заводу

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-03T18:14:17+03:00

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Арзамасскому приборостроительному заводу имени Пландина в 440-ю годовщину основания Арзамаса вручили переходящий флаг Арзамаса – высокую награду, свидетельствующую о выдающихся успехах трудового коллектива предприятия. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно информации, переходящий флаг вручен АПЗ за заслуги в социальной сфере, экономике, а также обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения города.

- На нашем предприятии растут объемы производства, зарплата, численность работников и производительность труда. Нашими разработками в оборонной и гражданской отрасли интересуются высшие лица из Министерства обороны, Министерства промышленности и торговли РФ. Мы воспринимаем эту награду как высокую оценку нашего труда, которая будет и дальше мотивировать нас работать на благо Арзамаса, - отметил директор по персоналу и административным вопросам АО «АПЗ» Владимир Смирнов.

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев также получил награду – за значительный вклад в дело сохранения и возрождения историко-культурного, духовного и природного наследия ему был вручен знак «Благодарение хранителю наследия». В числе награжденных оказались и другие сотрудники предприятия.