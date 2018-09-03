2018-09-03T18:14:17+03:00
Общество

Переходящий флаг Арзамаса вручили Арзамасскому приборостроительному заводу

Генеральный директор и сотрудники предприятия получили награды
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Переходящий флаг Арзамаса вручили Арзамасскому приборостроительному заводу. Фото: предоставлен пресс-службой АПЗПереходящий флаг Арзамаса вручили Арзамасскому приборостроительному заводу. Фото: предоставлен пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Арзамасскому приборостроительному заводу имени Пландина в 440-ю годовщину основания Арзамаса вручили переходящий флаг Арзамаса – высокую награду, свидетельствующую о выдающихся успехах трудового коллектива предприятия. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно информации, переходящий флаг вручен АПЗ за заслуги в социальной сфере, экономике, а также обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения города.

- На нашем предприятии растут объемы производства, зарплата, численность работников и производительность труда. Нашими разработками в оборонной и гражданской отрасли интересуются высшие лица из Министерства обороны, Министерства промышленности и торговли РФ. Мы воспринимаем эту награду как высокую оценку нашего труда, которая будет и дальше мотивировать нас работать на благо Арзамаса, - отметил директор по персоналу и административным вопросам АО «АПЗ» Владимир Смирнов.

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев также получил награду – за значительный вклад в дело сохранения и возрождения историко-культурного, духовного и природного наследия ему был вручен знак «Благодарение хранителю наследия». В числе награжденных оказались и другие сотрудники предприятия.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Минпромторг открыл инновационную площадку, посвященную развитию деревянного домостроения в России
В “Сокольниках” заработала интерактивная площадка Минпромторга, на которой можно познакомиться с передовыми технологиями, применяющимися в деревянном домостроении
Новости 24
Дисконтные карты для профсоюзов появятся на Арзамасском приборостроительном заводе
17-летний нижегородец пырнул ножом соседа по общежитию
5 и 6 сентября в Дзержинске пройдет международный фестиваль «Окский ПараФест-2018»
В Нижнем Новгороде обрушилась стена ветхого здания
Решение проблемы с подтоплением Черного пруда в Нижнем Новгороде обойдется в 30 млн рублей
Пьяный житель Лыскова до смерти избил жену
Директором парка «Швейцария» назначена Елена Зубова
ХК «Торпедо» сыграет с питерским СКА в первом матче нового сезона КХЛ
Нижегородских кадетов поздравили с Днем Знаний
1 сентября в школе №70 открылась спортивная площадка для воркаута
В Дзержинске из-за антисанитарии закрыли пекарню «Красная шапочка»
Глеб Никитин поручил проработать вопрос создания молодежного центра в Нижегородской области
В ближайшие несколько дней в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Сильный пожар уничтожил склад с сеном в Лысковском районе
21-летний нижегородец похитил шуруповерт и нивелир из строительного гипермаркета
Ушел из жизни старейший артист нижегородского театра драмы Святослав Ушаков
Администрация Нижнего Новгорода продаст на аукционе 23 объекта в центре города
Рецидивистка похитила детскую коляску в Нижнем Новгороде
Крупный массив сараев сгорел дотла в Нижнем Новгороде
Баранина, яблоки и морковь подешевели в Нижегородской области
ФК «Нижний Новгород» проиграл ярославскому «Шиннику» в матче ФНЛ
7-летняя Маша Старостина нашлась в Нижнем Новгороде
На 2,6 вырос объем отгрузки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности
Автодорогу Саров-Кременки откроют 3 сентября
Шесть человек тушили сарай в Лукояновском районе
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на заводе им. Свердлова
Частный дом обокрали на улице Баумана в Нижнем Новгороде