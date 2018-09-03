«Поезда здоровья» будут курсировать по Нижегородской области до 15 сентября

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-03T16:45:47+03:00

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В Нижегородской области мобильные диагностические лаборатории «Поезда здоровья» продолжат работу до 15 сентября. Такое решение было принято по многочисленным просьбам граждан. За предстоящие две недели врачи обследуют жителей Городецкого, Чкаловского, Балахнинского, Борского, Богородского, Бутурлинского, Гагинского, Большеболдинского Арзамасского и Сосновского районов.

График работы поездов северного направления:

3-4 сентября - Городецкий район,

5-6 сентября - Балахнинский район,

7-8 сентября – Чкаловский район,

10-12 сентября – Богородский район,

13-15 сентября - Борский район.

График работы поездов южного направления:

3-4 сентября - Бутурлинский район,

5-6 сентября – Гагинский район,

7-8 сентября – Большеболдинский район,

10-12 сентября - Арзамас и Арзамасский район,

13-15 сентября - Сосновский район.

В течение двух с половиной месяцев – с 15 июня по 31 августа – 29 специалистов из «Поездов здоровья» побывали в 109 населенных пунктах 45 районов Нижегородской области. За это время были приняты 24 235 пациентов, проведены 42 414 консультаций. Кроме того, были выявлены 5951 заболевание, даны 13 689 рекомендаций по дообследованию и 18 368 - по лечению, на госпитализацию направлены 1797 человек.