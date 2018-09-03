Нижегородские маршрутки Т-25, Т-41 и Т-42 прекратили свою работу

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-03T15:58:27+03:00

Изменить размер текста: A A

С 3 сентября по Нижнему Новгороду больше не курсируют три маршрутки: Т-25, Т-41 и Т-42. На замену первому введен новый муниципальный автобусный маршрут №15, который связал станцию «Петряевка», микрорайон Соцгород и автовокзал «Щербинки».

Согласно постановлению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, опубликованному на сайте мэрии 1 сентября, в списке на отмену числятся двенадцать автобусных маршрутов, однако с девятью из них контракт продлен до 1 января 2019 года. Речь идет о маршрутках №№ 37, 46, 47, 60, 76, 78, 83, 90 и 98.

Возмущениям горожан по поводу отмены Т-41 и Т-42 снова нет предела – они недовольны тем, что теперь придется ездить с пересадками.

- Сначала отменили 34 маршрутку, сейчас 41. Нам пешком ходить? Давайте сразу все автобусы отменим и введём телеги, - высказалась Ирина Кетова.

- Боюсь даже представить, что нам представят в сентябре, - с ужасом поинтересовалась Ирина Жукова.

Администрация Нижнего Новгорода дала на это следующий ответ:

- Указанные маршруты дублируют А-90, Т-90. Также можно добраться с льготной пересадкой (60 и 90 минут) на А-61 и А-39.

О том, что в сентябре жителям представят изменения в системе общественного транспорта, стало известно еще в середине августа. По словы глава департамента транспорта и связи горадминистрации Елены Кузнецовой, власти сейчас пытаются сделать единое расписание, к которому будет привязан весь транспорт — частный, муниципальный, электро и автобусы.

Напомним, с 1 сентября в Нижнем Новгороде изменилась схема движения маршрутки №13. Раньше она начинала путь следования от улицы Адмирала Нахимова, а теперь сменила конечный пункт на «Микрорайон «Юг». С начала осени автобус на участке от остановки «Улица Адмирала Нахимова» до остановки «Микрорайон Юг» будет следовать по проспекту Ленина, улице Веденяпина, Южному шоссе, улице Янки Купалы, бульвару Южный в обоих направлениях. На линии будут курсировать восемь транспортных средств с интервалом движения в часы пик - 15 минут.

По поручению Владимира Панова разрабатывается новая городская маршрутная сеть общественного транспорта. Предложения жителей будут проанализированы и учтены при ее утверждении и внедрении.

Компетентно

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи Алексей Гойхман:

- Я в пятницу получил план по изменению маршрутной сети, там 157 страниц. Сейчас тщательно его изучаю. В нашем департаменте работают достаточно грамотные люди: они не будут просто так отменять маршруты, не предоставив что-то взамен. Люди, как обычно, делают поспешные выводы. Каких-то глобальных изменений в маршрутной сети все равно не будет. Сеть делается, чтобы больше автобусов выходили на линию.