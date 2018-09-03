СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-03T14:54:38+03:00

Фонд соцстрахования РФ выплатит по миллиону рублей родственникам погибших при взрыве на заводе в Дзержинске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Трагедия случилась 31 августа и унесла жизни пятерых человек

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31 августа в Дзержинске произошла страшная трагедия, унесшая жизни пяти человек. В одном из цехов завода имени Свердлова прогремел взрыв.

От правительства Нижегородской области семьи погибших получат материальную помощь в размере 200 тысяч рублей, а пострадавшие — 100 тысяч рублей. Также материальную помощь окажет администрация Дзержинска. Семьи погибших получат по 100 тысяч рублей, пострадавшие — по 50 тысяч рублей.

Сегодня нижегородское региональное отделение ФСС РФ сообщило, что их фонд выделит родственникам погибших при взрыве по миллиону рублей.

По их словам, работникам, получившим травмы различной степени тяжести, гарантированы следующие виды помощи:

-пособие по временной нетрудоспособности (составляет 100% среднего заработка, независимо от страхового стажа, но не более 296 390,64 руб.);

-единовременная страховая выплата (рассчитывается в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности исходя из суммы 96 368,45 руб.);

-ежемесячная страховая выплата (рассчитывается в размере среднего заработка и в зависимости от степени утраты трудоспособности. Максимальный размер выплаты в 2018г. – 74 097,66 руб.);

-оплата дополнительных расходов в связи с трудовым увечьем: лекарства, протезы, санаторно-курортное лечение, специальное транспортное средство, переобучение новой профессии, лечение по тяжелым несчастным случаям;

-посторонний уход - бытовой (225 руб. в месяц), специальный медицинский (900 руб. в месяц).

Согласно информации, сейчас расследованием несчастного случая занимается комиссия в составе представителей: ростехнадзора, государственной инспекции труда, органа местного самоуправления, предприятия, объединения организаций профсоюзов, регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Напомним, в результате взрыва пострадали четыре человека. Одна из них сейчас находится в реанимации, состояние троих оценивается как удовлетворительное.

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